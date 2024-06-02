Аскольд Запашный рассказал о самочувствии дочери после падения с лошади

Дрессировщик и народный артист России Аскольд Запашный сообщил в беседе с «Пятым каналом», что его дочери Еве предстоит месяц восстанавливаться после падения с лошади.

Запашный отметил, что дочь чувствует себя нормально. Девочке наложили гипс после перелома.

2 июня стало известно, что Ева получила перелом трех костей после падения лошади в цирке. Она получила травму, выполняя элементы джигитовки. Во время тренировки конь поскользнулся и упал прямо на артистку.

Эдгард Запашный опубликовал запись видео, на которой виден момент падения. 14-летняя Ева смогла встать на одну ногу после падения, ей сразу же помогли уйти со сцены. Лошадь убежала со сцены самостоятельно.

По данным mk.ru, девочку госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Впервые Ева Запашная вышла на цирковую сцену вместе с отцом Аскольдом в 2016 году в «Лужниках».

10 октября 2023 года Эдгард и Аскольд Запашные оказались в центре скандала. Telegram-канал Mash сообщил, что братьев-дрессировщиков обвиняют в жестоком обращении с животными после видео с избиением тигров. Эдгард Запашный объяснил, что на видео запечатлено, как дрессировщики разнимают тигров из-за драки.

Ранее братья Запашные раскрыли, как выполняется трюк с горящим кольцом в цирке.