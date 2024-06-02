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В Британии заявили, что ВСУ после снятия запрета смогут атаковать российские аэродромы

Би-би-си: Украина сможет атаковать аэродромы в Курской и Белгородской областях

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U.S. Army/AP

Украина после снятия запрета союзников наносить удары западным оружием по военным объектам на территории РФ сможет атаковать аэродромы в Курской и Белгородской областях. Об этом заявил Би-би-си анонимный офицер военной авиации.

При этом, по его словам, такие операции будут «ограничены с точки зрения того, чего они могут достичь».

Он отметил, что украинским истребителям Су-24 для ударов по российским аэродромам придется приближаться к границе РФ, что делает их уязвимыми для систем ПВО, однако американские F-16, появление которых ожидается к концу этого года, лучше оснащены для решения таких задач.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США послание по вопросу возможности применения американского оружия по территории России. Он не раскрыл подробностей, но назвал сам факт его получения «шагом вперед». Политик также подчеркнул, что считает применение западного оружия для ударов по российской территории «лишь вопросом времени».

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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Операция на Украине
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