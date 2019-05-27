Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

Уточняется, что запуск ракеты-носителя состоялся утром 27 мая в Архангельской области.

Как отмечается, пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом прошел успешно.

Ранее сообщалось, что отложен старт спутника «Глонасс» с Плесецка. Старт был запланирован на 13 мая.

До этого также стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» доставит «Глонасс-М» на орбиту.