Путин высказался о возможном расширении научного сотрудничества России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/821/12107821/RIAN_2724284.HR-pic905-895x505-80280.jpg">

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность создания рабочих групп на территории страны, в которых будут участвовать ученые со всего мира. Свое мнение он высказал во время встречи с главой РАН Александром Сергеевым.

Он подчеркнул, что в данном случае нет никаких ограничений, но сотрудничество должно строиться на равноправной основе.

Реклама

«Нужно к этому стремиться, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что если наша страна будет делиться какой-либо информацией, то она должна получать что-то взамен.

Ранее сообщалось, что в РАН отреагировали на отмену визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США.