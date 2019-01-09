Путин высказался о возможном расширении научного сотрудничества России
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность создания рабочих групп на территории страны, в которых будут участвовать ученые со всего мира. Свое мнение он высказал во время встречи с главой РАН Александром Сергеевым.
Он подчеркнул, что в данном случае нет никаких ограничений, но сотрудничество должно строиться на равноправной основе.
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«Нужно к этому стремиться, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний», — подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что если наша страна будет делиться какой-либо информацией, то она должна получать что-то взамен.
Ранее сообщалось, что в РАН отреагировали на отмену визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США.