В РКЦ «Прогресс» отказались назвать причину поломки спутников «Ресурс»

В ракетно-космическом центре «Прогресс», изготовителе спутников «Ресурс-П» подтвердили выход из строя двух из трех аппаратов, но отказались назвать причину. Три аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» были выведены на орбиту в июне 2013, декабре 2014 и марте 2016 года соответственно. Ранее стало известно, что из трех аппаратов два вышли и строя задолго до истечения гарантийного срока.

«Космический аппарат «Ресурс-П» №3 находится на исследовании. КА «Ресурс-П» №2 выведен из состава орбитальной группировки», — подтвердили на предприятии. При этом на РКЦ «Прогресс» отказались пояснить, когда именно произошли отказы спутников, по какой причине, были ли финансовые претензии со стороны заказчика, и почему на сайте «Прогресса» эти аппараты до сих пор упоминаются, как действующие.

«Запрашиваемая вами информация о данных КА и претензиях со стороны заказчика находится в компетенции Госкорпорации «Роскосмос», — пояснили на предприятии и посоветовали обратиться в «Роскосмос».