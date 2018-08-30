В NASA заявили о стабильной работе всех систем МКС

Микротрещина в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз» не представляет опасности для экипажа МКС. Об этом сообщается на сайте NASA.

По данным агентства, в настоящее время все системы МКС работают стабильно.

Как отмечается, после завершения ремонта на станции будут проведены дополнительные проверки на наличие утечек.

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Ранее сообщалось, что российские космонавты закрыли пробоину в пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз».

Как отмечалось, космонавты закрыли микротрещину с помощью герметика.