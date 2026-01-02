Топ-25 фантастических фильмов: лучшие картины всех времен, которые стоит посмотреть

Классика фантастики
«2001 год: Космическая одиссея» (1968)
Возраст: 12+
Рейтинг: 8,3 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск
Режиссер: Стэнли Кубрик
Длительность: 149 минут
В ролях: Кир Дуллеа, Гэри Локвуд, Уильям Сильвестр, Дуглас Рейн
Два астронавта отправляются на Юпитер для проведения исследований. Они не подозревают, что настоящая цель известна лишь суперкомпьютеру HAL 9000: тот должен помешать военным найти уникальный монолит, который выведет человечество на новый уровень развития. Первый монолит был найден еще при австралопитеках: благодаря ему наши предки научились пользоваться инструментами и оружием. Второй — оказался на Луне и послал сигнал в космос. В попытках выполнить задание астронавты познают истинную опасность полета.
Почему стоит посмотреть:
- Научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика стал одним из главных в жанре кинофантастики. Режиссер задавался вопросами существования внеземной жизни, поэтому сделал эту тему центральной в картине.
- В фильме ставятся извечные философские вопросы, которые и сейчас актуальны. Например, способен ли искусственный интеллект развить чувства, вроде ненависти или зависти.
«Заводной апельсин» (1971)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск
Режиссер: Стэнли Кубрик
Длительность: 137 минут
В ролях: Малкольм Макдауэлл, Патрик Мэги, Майкл Бейтс
Лидер банды «ультранасильников» Алекс оказывается под арестом. Его помещают в тюрьму, где практикуют «технику Людовика» — заставляют смотреть сцены насилия под классическую музыку и в то же время вводят препараты, провоцирующие тошноту и отвращение. Поведение заключенного удается скорректировать, и больше герой не способен на жестокость. Освободившись, он пытается жить с новыми рефлексами и противостоять тем, кто когда-то страдал от его рук.
Почему стоит посмотреть:
- В картине Стэнли Кубрик рассматривал не саму проблему насилия, а социальные предпосылки, ведущие к аморальному поведению.
- Критики хвалят «Заводной апельсин» за грамотную композицию и качественную операторскую работу.
«Солярис» (1972)
Возраст: 12+
Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск
Режиссер: Андрей Тарковский
Длительность: 169 минут
В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Николай Гринько, Владислав Дворжецкий
Ученые на Земле спорят о соляристике — науке, которая изучает покрытую океаном планету Солярис. Пока некоторые специалисты утверждают, что исследования зашли в тупик, пилот Бертон уверен, что местный океан наделен разумом. Чтобы разрешить спор, психолог Крис Кельвин отправляется на Солярис. Он знакомится с тремя учеными, которые уже давно живут на станции и якобы регулярно встречают воплощения своих самых плохих воспоминаний. Кельвину необходимо понять, сошли ли с ума местные специалисты или на Солярисе действительно происходит нечто странное.
Почему стоит посмотреть:
- «Солярис» считается одним из шедевров мирового кинематографа благодаря завораживающему визуальному ряду. Позже Тарковского называли главным визионером кино.
- Картина оказала влияние на многих известных на весь мир режиссеров, среди них Кристофер Нолан, Пол Андерсон и Дэнни Бойл.
«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977)
Возраст: 6+
Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск
Режиссер: Джордж Лукас
Длительность: 121 минута
В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Алек Гиннесс
Масштабная сага рассказывает о юном Люке Скайуокере, которого обнаруживает джедай Оби-Ван Кеноби. Пока на Татуине идет гражданская война, герои собирают отряд и отправляются на поиски пропавшей принцессы Леи. На пути им встретится ученик Императора Дарт Вейдер и боевая космическая станция «Звезда Смерти».
Почему стоит посмотреть:
- Джордж Лукас рассказывал, что начал сагу именно с четвертой части, потому что хотел как можно скорее показать зрителям «Звезду Смерти».
- Съемки дались актерам нелегко, а сам Лукас расстраивался из-за того, что многие детали картины не соответствовали его видению. Чтобы уложиться в срок, работу разделили на несколько групп. Несмотря на это, фильм стал культурным феноменом и заложил основы величайшей киносаги.
«Чужой» (1979)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,5 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск
Режиссер: Ридли Скотт
Длительность: 116 минут
В ролях: Сигурни Уивер, Иэн Холм, Том Скеррит, Джон Херт
Экипаж космического корабля получает сигнал бедствия с другой планеты. Прибыв на место, космонавты обнаруживают труп пилота, у которого разорвана изнутри грудная клетка. Оказалось, потерпевшие издавали предупреждение об опасности. В трюмном отсеке герои находят яйцеподобные кожистые объекты — коконы инопланетного существа, которого называют Чужой. Он нападает на одного из членов экипажа, и теперь остальным придется решать, спасти коллегу или оставить его страшному хищнику.
Почему стоит посмотреть:
- Критики не сразу оценили фильм, но вот облик Чужого привел их в восторг. Антагониста до сих пор считают одним из самых знаковых монстров в истории кино.
- Фильм выделяется среди других представителей жанра фантастики прежде всего атмосферой ужаса и впечатляющим звуковым сопровождением.
Фильмы 1980 — 1990-х
«Нечто» (1982)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск
Режиссер: Джон Карпентер
Длительность: 109 минут
В ролях: Курт Рассел, Кит Дэвид, Уилфорд Бримли
Американская исследовательская группа в Антарктиде обнаруживает инопланетный организм, способный идеально имитировать любое живое существо. После роковой встречи с «Нечто» полярники оказываются в смертельной ловушке: теперь они не могут доверять друг другу, так как любой из них может быть чудовищем.
Почему стоит посмотреть:
- Картину называют эталоном жанра фантастики и одним из самых леденящих кровь хорроров.
- Музыку к фильму написал легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе, работавший над «Призраком оперы» и «Легендой о пианисте».
«Назад в будущее» (1985)
Возраст: 12+
Рейтинг: 8,5 — IMDb, 8,6 — Кинопоиск
Режиссер: Роберт Земекис
Длительность: 116 минут
В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон
Подросток Марти МакФлай живет в неблагополучной семье и все свободное время проводит с подружкой и скейтбордом. А еще он дружит с ученым Эмметом Брауном по прозвищу Док, но тот вечно где-то пропадает. В какой-то момент Док открывает юному другу тайну: ему удалось модифицировать спорткар DeLorean под машину времени! Оказывается, что для этого открытия Браун похитил плутоний у ливийских террористов. Те начинают охоту на доктора и настигают героев на парковке. В разборке Док погибает, а Марти удается сесть в машину времени. Так он оказывается в 1955 году, когда родители были еще подростками, а Док был жив.
Почему стоит посмотреть:
- В отличие от фантастических фильмов того времени, «Назад в будущее» представляет собой смесь комедии, боевика и приключений.
- Исполнителей главных ролей Майкла Джея Фокса и Кристофера Ллойда поклонники считают одним из ярчайших бадди-дуэтов в истории кино.
«Кин-дза-дза!» (1986)
Возраст: 12+
Рейтинг: 7,8 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск
Режиссер: Георгий Данелия
Длительность: 135 минут
В ролях: Евгений Леонов, Станислав Любшин, Юрий Яковлев
Прораб Машков знакомится со студентом Гедеваном по пути в универсам. В магазин мужчина так и не попадет, зато из-за череды случайных действий окажется на неизвестной планете Плюк в галактике Кин-дза-дза. Ее населяют существа, похожие на людей. Но на этом сходство с новоприбывшими заканчивается: да и где это видано, чтобы социальный статус человека зависел от цвета его штанов? Земляне пытаются скорее найти способ покинуть диковинную планету и вернуться домой. Им помогут местные жители Би и Уэф.
Почему стоит посмотреть:
- В эпоху, где правила научной фантастики диктовали «Звездные войны» с их уклоном в политический строй, советский фильм стал глотком свежего воздуха и историей о простом человеке, которому не чуждо сочувствие и прощение.
- Георгий Данелия создал спокойную и размеренную картину, во время просмотра которой можно расслабиться и отдохнуть.
«Акира» (1987)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,0 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск
Режиссер: Кацухиро Отомо
Длительность: 124 минуты
В ролях (озвучка): Мами Кояма, Мицуо Ивата, Нодзому Сасаки
Спустя 31 год после ядерного взрыва в Японии создан город Нью-Токио. Им управляют фашисты, выступающие за жесткие меры для подавления мятежа. Пока в городе процветает коррупция и бандитизм, в лабораториях ставят эксперименты на людях — военные наделяют их даром предвидения, телекинезом и другими способностями, чтобы позже использовать в качестве оружия. В новом мире пытаются выжить трое друзей-мотоциклистов. Однажды один из них, Тэцуо, получает сверхъестественные силы. Его не берет никакое оружие, и по силам он теперь сопоставим с Акирой — могущественным мальчиком, который причастен к взрыву 1988 года.
Почему стоит посмотреть:
- Научно-фантастическое аниме оказало огромное влияние на мировую культуру и сформировало визуальные образы киберпанка.
- Понравится тем, кто уже подустал смотреть на созданных Голливудом монстров и хочет разнообразия.
Фильмы 1990 — 2000-х
«Терминатор 2: Судный день» (1991)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск
Режиссер: Джеймс Кэмерон
Длительность: 137 минут
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг
Продолжение культового фильма о киборге, который прибыл на Землю из будущего ради уничтожения Сары Коннор. События разворачиваются спустя десять лет. В центре внимания — сын Сары по имени Джон, оставшийся без матери (ее положили в психиатрическую больницу за попытку взорвать компьютерную фабрику). Он и становится целью отправленного из будущего терминатора Т-1000. На защиту подростка встает уже знакомый зрителю по первой части киборг Т-800, которого прислал Джон из будущего.
Почему стоит посмотреть:
- Один из немногих фильмов, где продолжение вышло не хуже первой части.
- Еще на старте картину хвалили за высочайшее качество визуальных и гримерных эффектов. Многие кадры выглядят впечатляюще даже сегодня.
«Парк Юрского периода» (1993)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск
Режиссер: Стивен Спилберг
Длительность: 127 минут
В ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм
Бизнесмен Джон Хэммонд обнаруживает способ воссоздания динозавров с помощью ДНК окаменелых москитов. Он открывает огромный парк на отдаленном острове, где будут жить только динозавры, и приглашает экспертов оценить безопасность аттракциона. Один из ученых пытается украсть эмбрионы и случайно нарушает систему охраны. Доисторические гиганты вырываются на свободу, и визит превращается в борьбу за выживание.
Почему стоит посмотреть:
- Динозавры выглядят очень реалистично благодаря компьютерной графике.
- Стивен Спилберг показал, что наука может быть захватывающей и увлекательной.
«Пятый элемент» (1997)
Возраст: 18+
Рейтинг: 7,6 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск
Режиссер: Люк Бессон
Длительность: 126 минут
В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдман, Крис Такер
Бывший секретный агент Корбен Даллас сменил работу на более спокойную. Теперь он трудится таксистом и обедает в одном и том же кафе. Жизнь героя резко меняется, когда в его машине оказывается инопланетянка Лилу. Она послана на Землю, чтобы найти четыре элемента и спасти человечество. Далласу ничего не остается, кроме как помочь новой знакомой.
Почему стоит посмотреть:
- Люк Бессон собрал впечатляющий актерский состав: к моменту съемок Брюс Уиллис и Гари Олдман уже считались одними из самых талантливых актеров своего времени. А Милла Йовович хотела оставить кинематограф, но после выхода фильма стала звездой.
- Украшением картины стал Крис Такер, исполнивший роль Руби Рода. Многие цитаты его персонажа стали мемами.
«Люди в черном» (1997)
Возраст: 12+
Рейтинг: 7,3 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск
Режиссер: Барри Зонненфельд
Длительность: 98 минут
В ролях: Уилл Смит, Томми Ли Джонс
Энергичный полицейский Джеймс Эдвардс получает приглашение вступить в тайную организацию, регулирующую деятельность инопланетян на Земле. Его более опытным напарником становится агент Кей, который не любит пустую болтовню. Поначалу герои не могут найти общий язык, но в конце концов объединяются ради поимки опасного пришельца, охотящегося за способным уничтожить Землю артефактом.
Почему стоит посмотреть:
- Фильм представляет собой сочетание научной фантастики с комедией и изобилует приятным, не вульгарным юмором.
- Картина сделала Уилла Смита одним из самых популярных актеров Голливуда и открыла комедийный талант Томми Ли Джонса, который до этого играл рассудительных персонажей в серьезных картинах.
«Матрица» (1999)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,7 — IMDb, 8,5 — Кинопоиск
Режиссер: Лана Вачовски, Лилли Вачовски
Длительность: 136 минут
В ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг
Томас Андерсон днем работает программистом в корпорации, а ночью становится хакером по имени Нео. Однажды он получает сообщение, в котором ему говорят о загадочной «матрице» и советуют следовать за белым кроликом. Так Нео оказывается в заварушке и знакомится с Морфеусом, которого власти считают опаснейшим террористом. Он предлагает программисту узнать всю правду о настоящей реальности. Нео неожиданно обнаруживает, что жил в симуляции.
Почему стоит посмотреть:
- В «Матрице» использован революционный метод съемки «буллет-тайм» (техника комбинированной съемки, когда камера движется вокруг застывшего объекта). Технология была известна и до этого проекта, но именно Вачовски познакомили с ней массового зрителя и показали весь ее потенциал.
- Ключевая для сюжета гипотеза — все люди живут в одной большой программе, что соответствует идее симуляции. Еще до выхода фильма эту идею начали обсуждать философы и даже физики, она получила название «Гипотеза симуляции».
Фильмы 2000 — 2010-х
«Люди Икс» (2000)
Возраст: 12+
Рейтинг: 7,3 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск
Режиссер: Брайан Сингер
Длительность: 105 минут
В ролях: Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Хью Джекман, Фамке Янссен, Холли Берри
Известный телепат Чарльз Ксавьер был рожден в результате уникальной генетической мутации. Он понимает боль мутантов, которые чувствуют себя одинокими среди сверстников и не могут претендовать на хорошую работу в будущем, ведь правительство продвигает идею того, что они опасны для общества. Ксавьер создает собственную школу для людей со сверхъестественными способностями и верит, что можно существовать с простыми смертными мирно. Его позицию не разделяет Магнето. Вместо дружбы с людьми он предлагает последователям вместе захватить власть над миром и доказать превосходство мутантов.
Почему стоит посмотреть:
- Первое появление супергероя Росомахи на экране. Позже он стал одним из самых узнаваемых среди персонажей вселенной Marvel Comics.
- За взаимодействием опытных Иэна МакКеллена и Патрика Стюарта на экране очень интересно наблюдать. Хоть их герои и преследуют разные цели, диалоги больше напоминают шахматные партии, чем открытое противостояние.
«Планета Ка-Пэкс» (2001)
Возраст: 12+
Рейтинг: 7,4 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск
Режиссер: Иэн Софтли
Длительность: 120 минут
В ролях: Кевин Спейси, Джефф Бриджес
Мужчина по имени Прот утверждает, что прибыл в Нью-Йорк с планеты Ка-Пэкс. Его отвозят в психиатрическую лечебницу и поручают доктору Пауэллу. Тот поначалу не верит в россказни Прота. Но не видя у пациента признаков неадекватности, доктор задумывается: может, планета Ка-Пэкс и правда существует? Все решится 27 июля — именно в этот день Прот планирует улететь домой.
Почему стоит посмотреть:
- «Планета Ка-Пэкс» — добрый и спокойный фильм, где инопланетянин изображен обычным человеком (пусть и из другого мира), а не монстром, желающим убить всех землян.
- Кевин Спейси продемонстрировал глубину актерского таланта, сыграв мудрого и трогательного иноземца.
«Вечное сияние чистого разума» (2004)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,3 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск
Режиссер: Мишель Гондри
Длительность: 108 минут
В ролях: Джим Кэрри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст
Скромный и нерешительный Джоэл живет серой жизнью, пока не встречает Клементину. Девушка с ярко-синими волосами, работающая в книжном магазине, мгновенно поселяется в его памяти. Чем больше Джоэл общается с Клементиной, тем больше убеждается: у них так много общего, будто они уже были знакомы. Чуть позже оказывается, что интуиция не подвела героя. Они встречались и расстались, после чего девушка обратилась в агентство по стиранию воспоминаний.
Почему стоит посмотреть:
- Среди фантастических фильмов не так много мелодрам, поэтому «Вечное сияние чистого разума» понравится и любителям романтики, и ценителям вымышленных миров.
- Картина получила 73 награды и 111 номинаций на международных кинофестивалях.
«Аватар» (2009)
Возраст: 12+
Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск
Режиссер: Джеймс Кэмерон
Длительность: 162 минуты
В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг
Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу, но полон жизни и сил сделать что-то исключительное. Когда его брата-ученого убивают, Джейку предлагают поучаствовать в научной программе «Аватар» с целью исследования флоры и фауны космического спутника Пандоры. Герой погружается в сон в узле нейросвязи и просыпается в теле своего «аватара» — трехметрового гибрида человека и гуманоида. Он устанавливает контакт с представителями народа «нави», заселившего планету, и влюбляется в местную охотницу Нейтири. В то же время научные сотрудники пытаются найти ценный минерал, даже если для этого придется вступить в конфликт с нави.
Почему стоит посмотреть:
- Флора и фауна Пандоры действительно захватывают внимание зрителя. Создатели вдохновлялись горной грядой Хуаншань в Китае, которая теперь считается одним из знаковых туристических мест страны.
- Работа над «Аватаром» началась еще в 1990-х и продолжалась более 15 лет из-за желания Джеймса Кэмерона задействовать как можно больше инновационных технологий для визуальных эффектов.
Современные фильмы
«Начало» (2010)
Возраст: 12+
Рейтинг: 8,8 — IMDb, 8,7 — Кинопоиск
Режиссер: Кристофер Нолан
Длительность: 148 минут
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Марион Котийяр, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди
Кобб — талантливый вор, который извлекает идеи из подсознания во время сна по заказу богатейших людей мира. Один из них предлагает герою рискованную сделку: нужно не украсть, а внедрить мысль о закрытии бизнеса влиятельному старику, оказавшемуся на пороге смерти. В обмен — возможность вернуться из изгнания и воссоединиться с детьми, оставшимися в США. Для проведения инициации идеи Кобб собирает команду талантливых специалистов, но не учитывает, что собственные демоны могут помешать успеху операции.
Почему стоит посмотреть:
- В масштабной работе Кристофера Нолана снялся «весь цвет» современного кино, от Леонардо ДиКаприо до Киллиана Мерфи. Позже многие актеры «Начала» станут постоянным составом проектов режиссера.
- Фильм настолько сложен и многомерен, что его можно пересматривать несколько раз и открывать для себя новые детали, влияющие на основной сюжет.
«Интерстеллар» (2014)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,7 — IMDb, 8,7 — Кинопоиск
Режиссер: Кристофер Нолан
Длительность: 169 минут
В ролях: Мэттью Макконахи, Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй
Действие разворачивается в недалеком будущем. Пыльные бури и продовольственный кризис вынудили людей искать новое место для жизни. Тогда экс-пилот НАСА Купер вместе с экипажем отправляется в другую галактику, чтобы найти планету, пригодную для существования человечества. Он попадает в черную дыру и сталкивается с аномалией времени. На Земле у Купера осталась дочь Мерф, которой предстоит спасти отца и весь мир.
Почему стоит посмотреть:
- «Интерстеллар» считают венцом карьеры Кристофера Нолана, где соединяются и тема исследования космоса, и вопросы пространства и времени, и тонкости человеческих отношений.
- Пронзительная игра Мэттью Макконахи потрясла множество зрителей. После премьеры «Интерстеллара» ему окончательно удалось избавиться от амплуа «красавчика-бабника» из ромкомов и перебраться в стан актеров серьезного кино.
«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,1 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск
Режиссер: Джордж Миллер
Длительность: 120 минут
В ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт
Действие происходит в постапокалиптическом будущем. Бывший полицейский Макс Рокатански оказывается в плену хозяина Цитадели, облюбовавшего пустыню. Он становится донором крови для раненых бойцов. В какой-то момент Макс вынужденно присоединяется к отряду военачальницы Фуриосы и вместе с ней отправляется в Зеленые Земли. Приспешники хозяина Цитадели пускаются в жестокую погоню, их цель — вернуть пленников.
Почему стоит посмотреть:
- Любители экшена оценят зрелищные погони и напряженную атмосферу фильма.
- «Дорога ярости» — далеко не первая картина в цикле фильмов вселенной «Безумного Макса». Но режиссер Джордж Миллер снимал ее как собственную историю.
«Марсианин» (2015)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,0 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск
Режиссер: Ридли Скотт
Длительность: 144 минуты
В ролях: Мэтт Деймон, Джессика Честейн, Чиветель Эджиофор
Миссия «Арес-3» вынуждена срочно прекратить исследования на Марсе из-за опасной для жизни песчаной бури. На корабле оказываются все члены экипажа, кроме биолога Марка Уотни — тот пропал из виду и, кажется, не выжил. Когда экипаж улетает с Марса, разбивший жилой модуль Уотни остается на чужой планете один. Ему предстоит придумать, как выжить до следующей миссии «Арес-4» — она состоится только через четыре года, а вода, еда и воздух у ученого уже на исходе.
Почему стоит посмотреть:
- Фильм вышел жизнеутверждающим и оптимистичным. Сложные условия выживания не расстраивают героя, а демонстрируют его изобретательность.
- «Марсианин» стал бенефисом Мэтта Деймона, который долгое время не соглашался на главные роли в комедиях. Его игра делает персонажа забавным и достойным сопереживания. Хотя некоторые зрители ругают актера за несоответствие образу находчивого ботаника.
«Бегущий по лезвию 2049» (2017)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,0 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск
Режиссер: Дени Вильнев
Длительность: 164 минуты
В ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас
В недалеком будущем людям удалось создать репликантов, которые выполняют самую тяжелую работу. Среди них живет офицер полиции Кей. Он ловит тех, кто нарушает сложившийся порядок. Рутина превращается в опасное задание, когда Кей находит останки мертвой женщины-репликанта. На героя открывают охоту: теперь он должен выжить и спасти человечество. Он обращается за помощью к бывшему охотнику на андроидов Рику Декарду, изгнанному с Земли много лет назад.
Почему стоит посмотреть:
- «Бегущий по лезвию 2049» — продолжение культового фантастического фильма «Бегущий по лезвию» (1982) с Харрисоном Фордом в главной роли.
- Каждый кадр — произведение искусства, которое поклонники с удовольствием превращают в постеры и обои для рабочего стола.
«Стражи Галактики. Часть 3» (2023)
Возраст: 12+
Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск
Режиссер: Джеймс Ганн
Длительность: 150 минут
В ролях: Крис Пратт, Карен Гиллан, Дэйв Батиста
Стражи Галактики обосновываются на Забвении и подвергаются нападению существа по имени Адам Уорлок. Героям удается победить в бою, но енот Ракета получает серьезные травмы. Его нельзя вылечить из-за чипа, встроенного создателем. Чтобы спасти наемника, стражи исследуют его прошлое и встречаются с Высшим Эволюционером — тем самым злодеем, который проводил эксперименты над Ракетой и другими существами.
Почему стоит посмотреть:
- В отличие от других фильмов Marvel, третья часть «Стражей Галактики» — не совсем киноаттракцион, а вполне себе драматичная история с глубокой эмоциональной составляющей.
- Большая часть экранного времени посвящена еноту по имени Ракета, который покорил зрителей еще в первом фильме трилогии. В картине более подробно рассказывается о его взрослении и становлении.
«Дюна: Часть вторая» (2024)
Возраст: 18+
Рейтинг: 8,4 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск
Режиссер: Дени Вильнев
Длительность: 166 минут
В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея Коулман, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард, Остин Батлер
В первой части «Дюны» зрители познакомились с историей наследника дома Атрейдесов, который был вынужден оставить родную планету после того, как люди конкурирующего клана Харконненов напали на его семью и убили отца. Во втором фильме масштабной франшизы Пол учится жить как фримены (кочевники, коренной народ пустыни Арракис). Он узнает свое истинное предназначение — стать вождем кочевого народа и остановить клановую войну за власть.
Почему стоит посмотреть:
- Первую часть «Дюны» зрители поругали за вялотекущее развитие сюжета. Режиссер Дени Вильнев допускал такую оценку, так как сделал первый фильм лишь прологом к основным событиям. А вот вторая часть саги получилась увлекательной и богатой на сюжетные повороты.
- Красивые пейзажи Арракиса и стильные интерьеры дома Харконненов украшают фильм. А музыка Ханса Циммера дополняет атмосферу.