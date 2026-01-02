Топ-25 фантастических фильмов: лучшие картины всех времен, которые стоит посмотреть

2 января в мире отмечают День научной фантастики. Это отличный повод отправиться в кинопутешествие по мирам будущего и далеких галактик. Интерес к жанру возник у зрителей еще в середине XX века. Но с развитием технологий фантастические фильмы поднялись на совершенно новый уровень, поражая воображение реалистичными спецэффектами. «Газета.Ru» составила подборку из 25 фильмов на любой вкус, которые считаются лучшими в истории жанра.

Классика фантастики

«2001 год: Космическая одиссея» (1968)

Возраст: 12+

Рейтинг: 8,3 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск

Режиссер: Стэнли Кубрик

Длительность: 149 минут

В ролях: Кир Дуллеа, Гэри Локвуд, Уильям Сильвестр, Дуглас Рейн

Два астронавта отправляются на Юпитер для проведения исследований. Они не подозревают, что настоящая цель известна лишь суперкомпьютеру HAL 9000: тот должен помешать военным найти уникальный монолит, который выведет человечество на новый уровень развития. Первый монолит был найден еще при австралопитеках: благодаря ему наши предки научились пользоваться инструментами и оружием. Второй — оказался на Луне и послал сигнал в космос. В попытках выполнить задание астронавты познают истинную опасность полета.

Почему стоит посмотреть:

Научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика стал одним из главных в жанре кинофантастики. Режиссер задавался вопросами существования внеземной жизни, поэтому сделал эту тему центральной в картине.

В фильме ставятся извечные философские вопросы, которые и сейчас актуальны. Например, способен ли искусственный интеллект развить чувства, вроде ненависти или зависти.

«Заводной апельсин» (1971)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск

Режиссер: Стэнли Кубрик

Длительность: 137 минут

В ролях: Малкольм Макдауэлл, Патрик Мэги, Майкл Бейтс

Лидер банды «ультранасильников» Алекс оказывается под арестом. Его помещают в тюрьму, где практикуют «технику Людовика» — заставляют смотреть сцены насилия под классическую музыку и в то же время вводят препараты, провоцирующие тошноту и отвращение. Поведение заключенного удается скорректировать, и больше герой не способен на жестокость. Освободившись, он пытается жить с новыми рефлексами и противостоять тем, кто когда-то страдал от его рук.

Почему стоит посмотреть:

В картине Стэнли Кубрик рассматривал не саму проблему насилия, а социальные предпосылки, ведущие к аморальному поведению.

Критики хвалят «Заводной апельсин» за грамотную композицию и качественную операторскую работу.

«Солярис» (1972)

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск

Режиссер: Андрей Тарковский

Длительность: 169 минут

В ролях: Донатас Банионис, Наталья Бондарчук, Юри Ярвет, Николай Гринько, Владислав Дворжецкий

Ученые на Земле спорят о соляристике — науке, которая изучает покрытую океаном планету Солярис. Пока некоторые специалисты утверждают, что исследования зашли в тупик, пилот Бертон уверен, что местный океан наделен разумом. Чтобы разрешить спор, психолог Крис Кельвин отправляется на Солярис. Он знакомится с тремя учеными, которые уже давно живут на станции и якобы регулярно встречают воплощения своих самых плохих воспоминаний. Кельвину необходимо понять, сошли ли с ума местные специалисты или на Солярисе действительно происходит нечто странное.

Почему стоит посмотреть:

«Солярис» считается одним из шедевров мирового кинематографа благодаря завораживающему визуальному ряду. Позже Тарковского называли главным визионером кино.

Картина оказала влияние на многих известных на весь мир режиссеров, среди них Кристофер Нолан, Пол Андерсон и Дэнни Бойл.

«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977)

Возраст: 6+

Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск

Режиссер: Джордж Лукас

Длительность: 121 минута

В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Алек Гиннесс

Масштабная сага рассказывает о юном Люке Скайуокере, которого обнаруживает джедай Оби-Ван Кеноби. Пока на Татуине идет гражданская война, герои собирают отряд и отправляются на поиски пропавшей принцессы Леи. На пути им встретится ученик Императора Дарт Вейдер и боевая космическая станция «Звезда Смерти».

Почему стоит посмотреть:

Джордж Лукас рассказывал, что начал сагу именно с четвертой части, потому что хотел как можно скорее показать зрителям «Звезду Смерти».

Съемки дались актерам нелегко, а сам Лукас расстраивался из-за того, что многие детали картины не соответствовали его видению. Чтобы уложиться в срок, работу разделили на несколько групп. Несмотря на это, фильм стал культурным феноменом и заложил основы величайшей киносаги.

«Чужой» (1979)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,5 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск

Режиссер: Ридли Скотт

Длительность: 116 минут

В ролях: Сигурни Уивер, Иэн Холм, Том Скеррит, Джон Херт

Экипаж космического корабля получает сигнал бедствия с другой планеты. Прибыв на место, космонавты обнаруживают труп пилота, у которого разорвана изнутри грудная клетка. Оказалось, потерпевшие издавали предупреждение об опасности. В трюмном отсеке герои находят яйцеподобные кожистые объекты — коконы инопланетного существа, которого называют Чужой. Он нападает на одного из членов экипажа, и теперь остальным придется решать, спасти коллегу или оставить его страшному хищнику.

Почему стоит посмотреть:

Критики не сразу оценили фильм, но вот облик Чужого привел их в восторг. Антагониста до сих пор считают одним из самых знаковых монстров в истории кино.

Фильм выделяется среди других представителей жанра фантастики прежде всего атмосферой ужаса и впечатляющим звуковым сопровождением.

Фильмы 1980 — 1990-х

«Нечто» (1982)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск

Режиссер: Джон Карпентер

Длительность: 109 минут

В ролях: Курт Рассел, Кит Дэвид, Уилфорд Бримли

Американская исследовательская группа в Антарктиде обнаруживает инопланетный организм, способный идеально имитировать любое живое существо. После роковой встречи с «Нечто» полярники оказываются в смертельной ловушке: теперь они не могут доверять друг другу, так как любой из них может быть чудовищем.

Почему стоит посмотреть:

Картину называют эталоном жанра фантастики и одним из самых леденящих кровь хорроров.

Музыку к фильму написал легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе, работавший над «Призраком оперы» и «Легендой о пианисте».

«Назад в будущее» (1985)

Возраст: 12+

Рейтинг: 8,5 — IMDb, 8,6 — Кинопоиск

Режиссер: Роберт Земекис

Длительность: 116 минут

В ролях: Майкл Джей Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон

Подросток Марти МакФлай живет в неблагополучной семье и все свободное время проводит с подружкой и скейтбордом. А еще он дружит с ученым Эмметом Брауном по прозвищу Док, но тот вечно где-то пропадает. В какой-то момент Док открывает юному другу тайну: ему удалось модифицировать спорткар DeLorean под машину времени! Оказывается, что для этого открытия Браун похитил плутоний у ливийских террористов. Те начинают охоту на доктора и настигают героев на парковке. В разборке Док погибает, а Марти удается сесть в машину времени. Так он оказывается в 1955 году, когда родители были еще подростками, а Док был жив.

Почему стоит посмотреть:

В отличие от фантастических фильмов того времени, «Назад в будущее» представляет собой смесь комедии, боевика и приключений.

Исполнителей главных ролей Майкла Джея Фокса и Кристофера Ллойда поклонники считают одним из ярчайших бадди-дуэтов в истории кино.

«Кин-дза-дза!» (1986)

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,8 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск

Режиссер: Георгий Данелия

Длительность: 135 минут

В ролях: Евгений Леонов, Станислав Любшин, Юрий Яковлев

Прораб Машков знакомится со студентом Гедеваном по пути в универсам. В магазин мужчина так и не попадет, зато из-за череды случайных действий окажется на неизвестной планете Плюк в галактике Кин-дза-дза. Ее населяют существа, похожие на людей. Но на этом сходство с новоприбывшими заканчивается: да и где это видано, чтобы социальный статус человека зависел от цвета его штанов? Земляне пытаются скорее найти способ покинуть диковинную планету и вернуться домой. Им помогут местные жители Би и Уэф.

Почему стоит посмотреть:

В эпоху, где правила научной фантастики диктовали «Звездные войны» с их уклоном в политический строй, советский фильм стал глотком свежего воздуха и историей о простом человеке, которому не чуждо сочувствие и прощение.

Георгий Данелия создал спокойную и размеренную картину, во время просмотра которой можно расслабиться и отдохнуть.

«Акира» (1987)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,0 — IMDb, 7,9 — Кинопоиск

Режиссер: Кацухиро Отомо

Длительность: 124 минуты

В ролях (озвучка): Мами Кояма, Мицуо Ивата, Нодзому Сасаки

Спустя 31 год после ядерного взрыва в Японии создан город Нью-Токио. Им управляют фашисты, выступающие за жесткие меры для подавления мятежа. Пока в городе процветает коррупция и бандитизм, в лабораториях ставят эксперименты на людях — военные наделяют их даром предвидения, телекинезом и другими способностями, чтобы позже использовать в качестве оружия. В новом мире пытаются выжить трое друзей-мотоциклистов. Однажды один из них, Тэцуо, получает сверхъестественные силы. Его не берет никакое оружие, и по силам он теперь сопоставим с Акирой — могущественным мальчиком, который причастен к взрыву 1988 года.

Почему стоит посмотреть:

Научно-фантастическое аниме оказало огромное влияние на мировую культуру и сформировало визуальные образы киберпанка.

Понравится тем, кто уже подустал смотреть на созданных Голливудом монстров и хочет разнообразия.

Фильмы 1990 — 2000-х

«Терминатор 2: Судный день» (1991)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,6 — IMDb, 8,4 — Кинопоиск

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Длительность: 137 минут

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг

Продолжение культового фильма о киборге, который прибыл на Землю из будущего ради уничтожения Сары Коннор. События разворачиваются спустя десять лет. В центре внимания — сын Сары по имени Джон, оставшийся без матери (ее положили в психиатрическую больницу за попытку взорвать компьютерную фабрику). Он и становится целью отправленного из будущего терминатора Т-1000. На защиту подростка встает уже знакомый зрителю по первой части киборг Т-800, которого прислал Джон из будущего.

Почему стоит посмотреть:

Один из немногих фильмов, где продолжение вышло не хуже первой части.

Еще на старте картину хвалили за высочайшее качество визуальных и гримерных эффектов. Многие кадры выглядят впечатляюще даже сегодня.

«Парк Юрского периода» (1993)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,2 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск

Режиссер: Стивен Спилберг

Длительность: 127 минут

В ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм

Бизнесмен Джон Хэммонд обнаруживает способ воссоздания динозавров с помощью ДНК окаменелых москитов. Он открывает огромный парк на отдаленном острове, где будут жить только динозавры, и приглашает экспертов оценить безопасность аттракциона. Один из ученых пытается украсть эмбрионы и случайно нарушает систему охраны. Доисторические гиганты вырываются на свободу, и визит превращается в борьбу за выживание.

Почему стоит посмотреть:

Динозавры выглядят очень реалистично благодаря компьютерной графике.

Стивен Спилберг показал, что наука может быть захватывающей и увлекательной.

«Пятый элемент» (1997)

Возраст: 18+

Рейтинг: 7,6 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск

Режиссер: Люк Бессон

Длительность: 126 минут

В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдман, Крис Такер

Бывший секретный агент Корбен Даллас сменил работу на более спокойную. Теперь он трудится таксистом и обедает в одном и том же кафе. Жизнь героя резко меняется, когда в его машине оказывается инопланетянка Лилу. Она послана на Землю, чтобы найти четыре элемента и спасти человечество. Далласу ничего не остается, кроме как помочь новой знакомой.

Почему стоит посмотреть:

Люк Бессон собрал впечатляющий актерский состав: к моменту съемок Брюс Уиллис и Гари Олдман уже считались одними из самых талантливых актеров своего времени. А Милла Йовович хотела оставить кинематограф, но после выхода фильма стала звездой.

Украшением картины стал Крис Такер, исполнивший роль Руби Рода. Многие цитаты его персонажа стали мемами.

«Люди в черном» (1997)

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,3 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск

Режиссер: Барри Зонненфельд

Длительность: 98 минут

В ролях: Уилл Смит, Томми Ли Джонс

Энергичный полицейский Джеймс Эдвардс получает приглашение вступить в тайную организацию, регулирующую деятельность инопланетян на Земле. Его более опытным напарником становится агент Кей, который не любит пустую болтовню. Поначалу герои не могут найти общий язык, но в конце концов объединяются ради поимки опасного пришельца, охотящегося за способным уничтожить Землю артефактом.

Почему стоит посмотреть:

Фильм представляет собой сочетание научной фантастики с комедией и изобилует приятным, не вульгарным юмором.

Картина сделала Уилла Смита одним из самых популярных актеров Голливуда и открыла комедийный талант Томми Ли Джонса, который до этого играл рассудительных персонажей в серьезных картинах.

«Матрица» (1999)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,7 — IMDb, 8,5 — Кинопоиск

Режиссер: Лана Вачовски, Лилли Вачовски

Длительность: 136 минут

В ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг

Томас Андерсон днем работает программистом в корпорации, а ночью становится хакером по имени Нео. Однажды он получает сообщение, в котором ему говорят о загадочной «матрице» и советуют следовать за белым кроликом. Так Нео оказывается в заварушке и знакомится с Морфеусом, которого власти считают опаснейшим террористом. Он предлагает программисту узнать всю правду о настоящей реальности. Нео неожиданно обнаруживает, что жил в симуляции.

Почему стоит посмотреть:

В «Матрице» использован революционный метод съемки «буллет-тайм» (техника комбинированной съемки, когда камера движется вокруг застывшего объекта) . Технология была известна и до этого проекта, но именно Вачовски познакомили с ней массового зрителя и показали весь ее потенциал.

Ключевая для сюжета гипотеза — все люди живут в одной большой программе, что соответствует идее симуляции. Еще до выхода фильма эту идею начали обсуждать философы и даже физики, она получила название «Гипотеза симуляции».

Фильмы 2000 — 2010-х

«Люди Икс» (2000)

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,3 — IMDb, 7,7 — Кинопоиск

Режиссер: Брайан Сингер

Длительность: 105 минут

В ролях: Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Хью Джекман, Фамке Янссен, Холли Берри

Известный телепат Чарльз Ксавьер был рожден в результате уникальной генетической мутации. Он понимает боль мутантов, которые чувствуют себя одинокими среди сверстников и не могут претендовать на хорошую работу в будущем, ведь правительство продвигает идею того, что они опасны для общества. Ксавьер создает собственную школу для людей со сверхъестественными способностями и верит, что можно существовать с простыми смертными мирно. Его позицию не разделяет Магнето. Вместо дружбы с людьми он предлагает последователям вместе захватить власть над миром и доказать превосходство мутантов.

Почему стоит посмотреть:

Первое появление супергероя Росомахи на экране. Позже он стал одним из самых узнаваемых среди персонажей вселенной Marvel Comics.

За взаимодействием опытных Иэна МакКеллена и Патрика Стюарта на экране очень интересно наблюдать. Хоть их герои и преследуют разные цели, диалоги больше напоминают шахматные партии, чем открытое противостояние.

«Планета Ка-Пэкс» (2001)

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,4 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск

Режиссер: Иэн Софтли

Длительность: 120 минут

В ролях: Кевин Спейси, Джефф Бриджес

Мужчина по имени Прот утверждает, что прибыл в Нью-Йорк с планеты Ка-Пэкс. Его отвозят в психиатрическую лечебницу и поручают доктору Пауэллу. Тот поначалу не верит в россказни Прота. Но не видя у пациента признаков неадекватности, доктор задумывается: может, планета Ка-Пэкс и правда существует? Все решится 27 июля — именно в этот день Прот планирует улететь домой.

Почему стоит посмотреть:

«Планета Ка-Пэкс» — добрый и спокойный фильм, где инопланетянин изображен обычным человеком (пусть и из другого мира), а не монстром, желающим убить всех землян.

Кевин Спейси продемонстрировал глубину актерского таланта, сыграв мудрого и трогательного иноземца.

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,3 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск

Режиссер: Мишель Гондри

Длительность: 108 минут

В ролях: Джим Кэрри, Кейт Уинслет, Кирстен Данст

Скромный и нерешительный Джоэл живет серой жизнью, пока не встречает Клементину. Девушка с ярко-синими волосами, работающая в книжном магазине, мгновенно поселяется в его памяти. Чем больше Джоэл общается с Клементиной, тем больше убеждается: у них так много общего, будто они уже были знакомы. Чуть позже оказывается, что интуиция не подвела героя. Они встречались и расстались, после чего девушка обратилась в агентство по стиранию воспоминаний.

Почему стоит посмотреть:

Среди фантастических фильмов не так много мелодрам, поэтому «Вечное сияние чистого разума» понравится и любителям романтики, и ценителям вымышленных миров.

Картина получила 73 награды и 111 номинаций на международных кинофестивалях.

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,0 — Кинопоиск

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Длительность: 162 минуты

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг

Бывший морпех Джейк Салли прикован к инвалидному креслу, но полон жизни и сил сделать что-то исключительное. Когда его брата-ученого убивают, Джейку предлагают поучаствовать в научной программе «Аватар» с целью исследования флоры и фауны космического спутника Пандоры. Герой погружается в сон в узле нейросвязи и просыпается в теле своего «аватара» — трехметрового гибрида человека и гуманоида. Он устанавливает контакт с представителями народа «нави», заселившего планету, и влюбляется в местную охотницу Нейтири. В то же время научные сотрудники пытаются найти ценный минерал, даже если для этого придется вступить в конфликт с нави.

Почему стоит посмотреть:

Флора и фауна Пандоры действительно захватывают внимание зрителя. Создатели вдохновлялись горной грядой Хуаншань в Китае, которая теперь считается одним из знаковых туристических мест страны.

Работа над «Аватаром» началась еще в 1990-х и продолжалась более 15 лет из-за желания Джеймса Кэмерона задействовать как можно больше инновационных технологий для визуальных эффектов.

Современные фильмы

«Начало» (2010)

Возраст: 12+

Рейтинг: 8,8 — IMDb, 8,7 — Кинопоиск

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 148 минут

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Марион Котийяр, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди

Кобб — талантливый вор, который извлекает идеи из подсознания во время сна по заказу богатейших людей мира. Один из них предлагает герою рискованную сделку: нужно не украсть, а внедрить мысль о закрытии бизнеса влиятельному старику, оказавшемуся на пороге смерти. В обмен — возможность вернуться из изгнания и воссоединиться с детьми, оставшимися в США. Для проведения инициации идеи Кобб собирает команду талантливых специалистов, но не учитывает, что собственные демоны могут помешать успеху операции.

Почему стоит посмотреть:

В масштабной работе Кристофера Нолана снялся «весь цвет» современного кино, от Леонардо ДиКаприо до Киллиана Мерфи. Позже многие актеры «Начала» станут постоянным составом проектов режиссера.

Фильм настолько сложен и многомерен, что его можно пересматривать несколько раз и открывать для себя новые детали, влияющие на основной сюжет.

«Интерстеллар» (2014)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,7 — IMDb, 8,7 — Кинопоиск

Режиссер: Кристофер Нолан

Длительность: 169 минут

В ролях: Мэттью Макконахи, Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй

Действие разворачивается в недалеком будущем. Пыльные бури и продовольственный кризис вынудили людей искать новое место для жизни. Тогда экс-пилот НАСА Купер вместе с экипажем отправляется в другую галактику, чтобы найти планету, пригодную для существования человечества. Он попадает в черную дыру и сталкивается с аномалией времени. На Земле у Купера осталась дочь Мерф, которой предстоит спасти отца и весь мир.

Почему стоит посмотреть:

«Интерстеллар» считают венцом карьеры Кристофера Нолана, где соединяются и тема исследования космоса, и вопросы пространства и времени, и тонкости человеческих отношений.

Пронзительная игра Мэттью Макконахи потрясла множество зрителей. После премьеры «Интерстеллара» ему окончательно удалось избавиться от амплуа «красавчика-бабника» из ромкомов и перебраться в стан актеров серьезного кино.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,1 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск

Режиссер: Джордж Миллер

Длительность: 120 минут

В ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт

Действие происходит в постапокалиптическом будущем. Бывший полицейский Макс Рокатански оказывается в плену хозяина Цитадели, облюбовавшего пустыню. Он становится донором крови для раненых бойцов. В какой-то момент Макс вынужденно присоединяется к отряду военачальницы Фуриосы и вместе с ней отправляется в Зеленые Земли. Приспешники хозяина Цитадели пускаются в жестокую погоню, их цель — вернуть пленников.

Почему стоит посмотреть:

Любители экшена оценят зрелищные погони и напряженную атмосферу фильма.

«Дорога ярости» — далеко не первая картина в цикле фильмов вселенной «Безумного Макса». Но режиссер Джордж Миллер снимал ее как собственную историю.

«Марсианин» (2015)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,0 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск

Режиссер: Ридли Скотт

Длительность: 144 минуты

В ролях: Мэтт Деймон, Джессика Честейн, Чиветель Эджиофор

Миссия «Арес-3» вынуждена срочно прекратить исследования на Марсе из-за опасной для жизни песчаной бури. На корабле оказываются все члены экипажа, кроме биолога Марка Уотни — тот пропал из виду и, кажется, не выжил. Когда экипаж улетает с Марса, разбивший жилой модуль Уотни остается на чужой планете один. Ему предстоит придумать, как выжить до следующей миссии «Арес-4» — она состоится только через четыре года, а вода, еда и воздух у ученого уже на исходе.

Почему стоит посмотреть:

Фильм вышел жизнеутверждающим и оптимистичным. Сложные условия выживания не расстраивают героя, а демонстрируют его изобретательность.

«Марсианин» стал бенефисом Мэтта Деймона, который долгое время не соглашался на главные роли в комедиях. Его игра делает персонажа забавным и достойным сопереживания. Хотя некоторые зрители ругают актера за несоответствие образу находчивого ботаника.

«Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,0 — IMDb, 7,8 — Кинопоиск

Режиссер: Дени Вильнев

Длительность: 164 минуты

В ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас

В недалеком будущем людям удалось создать репликантов, которые выполняют самую тяжелую работу. Среди них живет офицер полиции Кей. Он ловит тех, кто нарушает сложившийся порядок. Рутина превращается в опасное задание, когда Кей находит останки мертвой женщины-репликанта. На героя открывают охоту: теперь он должен выжить и спасти человечество. Он обращается за помощью к бывшему охотнику на андроидов Рику Декарду, изгнанному с Земли много лет назад.

Почему стоит посмотреть:

«Бегущий по лезвию 2049» — продолжение культового фантастического фильма «Бегущий по лезвию» (1982) с Харрисоном Фордом в главной роли.

Каждый кадр — произведение искусства, которое поклонники с удовольствием превращают в постеры и обои для рабочего стола.

«Стражи Галактики. Часть 3» (2023)

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,9 — IMDb, 8,1 — Кинопоиск

Режиссер: Джеймс Ганн

Длительность: 150 минут

В ролях: Крис Пратт, Карен Гиллан, Дэйв Батиста

Стражи Галактики обосновываются на Забвении и подвергаются нападению существа по имени Адам Уорлок. Героям удается победить в бою, но енот Ракета получает серьезные травмы. Его нельзя вылечить из-за чипа, встроенного создателем. Чтобы спасти наемника, стражи исследуют его прошлое и встречаются с Высшим Эволюционером — тем самым злодеем, который проводил эксперименты над Ракетой и другими существами.

Почему стоит посмотреть:

В отличие от других фильмов Marvel, третья часть «Стражей Галактики» — не совсем киноаттракцион, а вполне себе драматичная история с глубокой эмоциональной составляющей.

Большая часть экранного времени посвящена еноту по имени Ракета, который покорил зрителей еще в первом фильме трилогии. В картине более подробно рассказывается о его взрослении и становлении.

«Дюна: Часть вторая» (2024)

Возраст: 18+

Рейтинг: 8,4 — IMDb, 8,2 — Кинопоиск

Режиссер: Дени Вильнев

Длительность: 166 минут

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея Коулман, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард, Остин Батлер

В первой части «Дюны» зрители познакомились с историей наследника дома Атрейдесов, который был вынужден оставить родную планету после того, как люди конкурирующего клана Харконненов напали на его семью и убили отца. Во втором фильме масштабной франшизы Пол учится жить как фримены (кочевники, коренной народ пустыни Арракис). Он узнает свое истинное предназначение — стать вождем кочевого народа и остановить клановую войну за власть.

Почему стоит посмотреть: