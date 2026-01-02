В Херсонской области рассказали о состоянии детей, пострадавших при теракте ВСУ

Один из пятерых детей, пострадавших при теракте Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области в Хорлах, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил главврач крымской Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник, передает издание Таврия в Telegram-канале.

В публикации говорится, что 12-летний ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате удара ВСУ в новогоднюю ночь по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области. На данный момент несовершеннолетний находится в реанимации, его состояние критическое.

«К нам поступило пять детей в возрасте 12, 13 и 17 лет. Один ребенок находится сейчас в реанимации, ему 12 лет», — заявил врач.

Он рассказал, что другие дети пребывают в состоянии средней степени тяжести.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января не удалось спасти более 20 человек, в том числе ребенка, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Херсонской области опубликовали актуальный список погибших при теракте в Хорлах.