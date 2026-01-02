Размер шрифта
Новости. Общество

Турэксперт рассказал, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде

РИА Новости: российским туристам посоветовали не обсуждать монархию в Таиланде
Отдыхающим в Таиланде россиянам лучше избегать любых обсуждений королевской семьи и проверять, включены ли в их страховку случаи укусов медуз, специфических заболеваний, а также ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в сфере туризма.

Генеральный директор туристической компании «Тезтур Таиланд» Андрей Снетков рассказал, что есть некоторый спектр рисков, с которыми могут столкнуться российские туристы в Таиланде. По его словам, он достаточно широк — от дорожных аварий до тропических болезней.

«Все, что связано в Таиланде с монархией, лучше не обсуждать ни с друзьями-туристами, ни с местным населением», — заявил он.

Эксперт добавил, что закон защищает все, что касается королевской семьи, и любые некорректно сказанные слова или совершенные действия могут привести к нежелательным последствиям. По его словам, к наиболее серьезным проблемам приводит недостаточный объем страховок, а также риск возникновения ДТП.

Снетков призвал туристов воздержаться от аренды мотоциклов и скутеров, поскольку процент участия подобных транспортных средств в авариях очень высок. Помимо этого, он напомнил, что серьезную опасность представляют укусы ядовитых медуз и игнорирование запретов на купание.

До этого врач посольства РФ в Индии Наталья Панфилова заявила, что россиянам, готовящимся к поездке в страну, нужно соблюдать некоторые правила во время путешествия. Медик рекомендовала мыть руки перед каждым приемом пищи и после посещения уборной, пить кипяченую или бутилированную воду, ею же мыть фрукты и овощи и не использовать лед, чтобы охлаждать напитки.

Ранее в МИД РФ заявили, что иностранцы считают россиянок опасно красивыми.

