Глава Госпогранслужбы Украины переходит на работу в МВД

Председатель Госпогранслужбы Украины Дейнеко перейдет на работу в МВД
Сайт Liga.net

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко перейдет на работу в систему Министерства внутренних дел (МВД). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в ходе встречи с главой МВД Игорем Клименко были обсуждены вопросы деятельности погранслужбы. Президент отметил, что ведомству необходимы изменения в подходах к работе.

Министру внутренних дел поручено в ближайшее время представить кандидатов на замену Дейнеко, который возглавлял Госпогранслужбу более шести лет.

Также 2 января украинский президент предложил главе ГУР Кириллу Буданову возглавить свой офис вместо освобожденного от должности на фоне коррупционного скандала Андрея Ермака. Глава украинской разведки согласился занять пост и заявил, что для него честь и ответственность «в историческое время для Украины» заняться вопросами стратегической безопасности.

Ранее Зеленский назвал преемника Буданова во главе разведки Украины. 

