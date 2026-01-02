«Увеличиваю количество»: Трусова о прыжках после родов

Фигуристка Трусова: прыжки полностью восстановила через три месяца после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) раскрыла, как быстро ей удалось восстановить спортивную форму после родов. Ее слова приводит Sport24.

«В шоу я катала через месяц после родов, а прыжки полностью восстановила через три. Постепенно увеличиваю количество», — заявила она.

По ходу карьеры Трусова прыгала четверные прыжки.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

