«Увеличиваю количество»: Трусова о прыжках после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) раскрыла, как быстро ей удалось восстановить спортивную форму после родов. Ее слова приводит Sport24.
«В шоу я катала через месяц после родов, а прыжки полностью восстановила через три. Постепенно увеличиваю количество», — заявила она.
По ходу карьеры Трусова прыгала четверные прыжки.
22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.
