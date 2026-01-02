Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Названы ключевые прогнозы Буданова, которые не сбылись

«Страна.ua» назвала несбывшиеся прогнозы главы ОП Украины Буданова
Defence Intelligence of Ukraine

Украинское издание «Страна.ua» перечислило ключевые прогнозы нового главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова, которые не оправдались. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале издания.

Журналисты напомнили о трех основных обещаниях, данных Будановым. В их числе — заход украинских сил в Крым до конца весны 2023 года, завершение конфликта до конца 2023-го, а затем и в 2025 году, а также возвращение Украины к границам 1991 года после зимы 2023-го. После этого, как отмечает «Страна.ua», Буданов изменил риторику.

«После этого Буданов продолжил давать прогнозы о завершении войны, но уже путем мирного соглашения, а не победы Украины. Он считает, что это произойдет в феврале 2026 — то есть уже через месяц», — отметили в издании.

2 января Кирилл Буданов согласился на предложение Владимира Зеленского возглавить офис президента. По мнению украинского лидера, Буданов имеет «особый опыт» и у него «достаточно сил», чтобы достичь необходимых результатов. Чем известен новый глава офиса президента Украины и как отреагировали на его назначение в России, где его обвиняют в терактах, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал преемника Буданова во главе разведки Украины. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550807_rnd_8",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+