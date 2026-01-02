Названы ключевые прогнозы Буданова, которые не сбылись

Украинское издание «Страна.ua» перечислило ключевые прогнозы нового главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова, которые не оправдались. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале издания.

Журналисты напомнили о трех основных обещаниях, данных Будановым. В их числе — заход украинских сил в Крым до конца весны 2023 года, завершение конфликта до конца 2023-го, а затем и в 2025 году, а также возвращение Украины к границам 1991 года после зимы 2023-го. После этого, как отмечает «Страна.ua», Буданов изменил риторику.

«После этого Буданов продолжил давать прогнозы о завершении войны, но уже путем мирного соглашения, а не победы Украины. Он считает, что это произойдет в феврале 2026 — то есть уже через месяц», — отметили в издании.

2 января Кирилл Буданов согласился на предложение Владимира Зеленского возглавить офис президента. По мнению украинского лидера, Буданов имеет «особый опыт» и у него «достаточно сил», чтобы достичь необходимых результатов. Чем известен новый глава офиса президента Украины и как отреагировали на его назначение в России, где его обвиняют в терактах, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал преемника Буданова во главе разведки Украины.