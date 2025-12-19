2 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

2 января россияне «отходят» от застолий и доедают оставшиеся после праздника угощения. Неспроста сегодня отмечают День оливье — самого популярного в России новогоднего салата. В мире празднуют Международный день интроверта и День научной фантастики. Православные готовятся к Рождеству Христову. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире

День оливье в России

Любимый салат россиян появился еще в 1860-х годах. Придумал его француз Люсьен Оливье — владелец и повар московского ресторана «Эрмитаж» на Трубной площади. Классический рецепт включал филе куропаток и рябчиков, телячий язык, раковые шейки или омаров. В центре блюда лежал картофель с корнишонами, а по краям — ломтики яиц. Все это подавалось под соусом «Провансаль». Со временем рецепт упростился. Согласно легенде, один из гостей однажды смешал все ингредиенты, полив их соусом. Месье Оливье был поражен «варварством», но на следующий день подал блюдо именно в таком виде. В СССР салат стал более демократичным: вместо дичи и языка стали использовать вареную колбасу, добавляли морковь и зеленый горошек.

Всемирный день интроверта

Термин «интроверсия» ввел швейцарский психолог Карл Густав Юнг . В работе «Психологические типы» он описал интроверта как человека, чья психическая энергия направлена внутрь — к миру собственных мыслей и переживаний. Именно в честь людей такого склада и был учрежден сегодняшний праздник. Он дает интровертам законный повод посвятить время себе, а окружающим — лучше понять важность уважения личных границ.

Кстати Среди интровертов есть много выдающихся личностей. К их числу относят: Альберта Эйнштейна, Исаака Ньютона, Артура Шопенгауэра, Фридерика Шопена, Джоан Роулинг и других.

Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

День научной фантастики

Неофициальный международный праздник посвящен одному из величайших мастеров «золотого века» научной фантастики, американскому писателю Айзеку Азимову , чей день рождения приходится на 2 января. Поклонники жанра собираются в этот день, чтобы обсудить любимые произведения и идеи, рожденные на стыке науки и воображения. Многое из описанного фантастами прошлого со временем воплотились в реальность: например, интернет, видеосвязь, голосовые помощники, мобильные телефоны.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 января в других странах

День предков — Гаити. Сразу после Дня независимости (1 января) гаитяне чтят память предков, погибших в борьбе против рабства и французского колониального гнета. Гаитянская революция (1791–1804) привела к созданию первой в мире независимой республики, основанной бывшими рабами.

День святого Бертольда (День города Берна) — Швейцария. Праздник посвящен основателю города Берна, герцогу Бертольду V фон Церингену. Согласно легенде, в 1191 году он пообещал назвать новый город в честь первого зверя, которого подстрелит на охоте. Им оказался медведь (нем. Bär), что и дало имя Берну. Старинный праздник, известный с XIV века, сегодня — веселый фестиваль с играми и угощениями.

Новый мяу-год у кошек — США. Этот забавный праздник придумали супруги Томас и Рут Рой, решив, что питомцы тоже заслуживают своего Нового года с подарками и развлечениями. В этот день принято баловать питомцев лакомствами и устраивать вечеринки с другими хозяевами.

Wizard Goodvin/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 2 января

Предпразднство Рождества Христова

2 января начинается особый подготовительный период — предпразднство Рождества Христова, которое длится до самого Сочельника. Его цель — духовно настроить верующих на встречу одного из главных христианских событий — Рождения Спасителя. Для каждого дня предпразднства, начиная со 2 января, установлены особые молитвенные каноны (трипеснцы), структура которых напоминает службы Страстной седмицы перед Пасхой.

Виталий Белоусов/РИА Новости

День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского

Иоанн Кронштадтский — один из самых почитаемых русских святых нового времени, «всероссийский батюшка». Сын простого сельского дьячка из Архангельской губернии, он служил священником Андреевского собора Кронштадта 53 года. Иоанн всецело посвятил себя помощи обездоленным: посещал трущобы, ухаживал за больными и раздавал свои средства нуждающимся, за что его называли благотворителем и бессребреником. К нему за помощью и духовным советом стекались десятки тысяч людей со всей России.

Он оставил богатое литературное наследие, главная мысль которого — необходимость горячей веры и деятельной любви к ближнему. К Иоанну Кронштадтскому обращаются с молитвами об исцелении от болезней, в семейных трудностях, при финансовых проблемах и за помощью в воспитании детей .

День памяти священномученика Игнатия Богоносца

Святой Игнатий был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Антиохийским. В 107 году император Траян потребовал от него отречься от Христа. Получив отказ, правитель приговорил Игнатия к казни в Риме . По пути в столицу империи он написал семь знаменитых посланий к христианским общинам, в которых призывал укреплять веру, хранить единство и повиноваться епископам. Римлян он просил не хлопотать о его помиловании, желая «быть измельченным зубами зверей, чтобы сделаться чистым хлебом Христовым». Игнатий был растерзан львами на арене амфитеатра (по преданию, это произошло в Колизее). Игнатий Богоносец почитается как один из мужей апостольских — непосредственных преемников апостолов. К нему обращаются в молитвах за укреплением веры, мужеством в исповедании Христа и защитой от расколов.

Православная церковь 2 января также чтит память: • преподобного архимандрита Игнатия Печерского,

• святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского,

• святителя Филогония, епископа Антиохийского,

• святителя архиепископа Даниила Сербского,

и других. Католическая церковь вспоминает: • святого Василия Великого,

• Григория Богослова

и других.

Народные праздники и приметы 2 января

Игнатьев день

2 января (по старому стилю 20 декабря) в народном календаре называется Игнатьевым днем — в честь святого Игнатия Богоносца. В этот день традиционно уделяли внимание дому: его убирали и украшали, готовясь к Рождеству. Существовал обычай обходить жилище с иконой для защиты от бед и кормить птиц, чтобы привлечь удачу. В этот день советовали слушаться старших, собираться с семьей и избавляться от битой посуды.

Считалось, что нельзя давать в долг, покупать обувь и впускать в дом незнакомых нищих или стариков, чтобы не навлечь беду.

Вероника Зорина/ТАСС

Приметы

Снегопад или иней сулили богатый урожай и дождливое лето.

Ясное звездное небо также считалось знаком урожайного года.

Громкое чириканье синиц предсказывало сильные холода.

Какие исторические события произошли 2 января

1703 год — в России по указу Петра I вышла первая печатная газета «Ведомости».

— в России по указу Петра I вышла первая печатная газета «Ведомости». 1839 год — французский изобретатель Луи Дагер сделал первую в истории фотографию Луны с использованием технологии дагеротипии.

— французский изобретатель Луи Дагер сделал первую в истории фотографию Луны с использованием технологии дагеротипии. 1905 год — завершилась героическая 329-дневная оборона Порт-Артура в ходе русско-японской войны.

— завершилась героическая 329-дневная оборона Порт-Артура в ходе русско-японской войны. 1916 год — основано Русское ботаническое общество.

— основано Русское ботаническое общество. 1947 год — образована Сахалинская область, которая до этого была в составе Хабаровского края.

— образована Сахалинская область, которая до этого была в составе Хабаровского края. 1959 год — в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-1», ставшая первым в мире искусственным спутником Солнца.

— в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Луна-1», ставшая первым в мире искусственным спутником Солнца. 1992 год — в России началась радикальная экономическая реформа, известная как «либерализация цен».

— в России началась радикальная экономическая реформа, известная как «либерализация цен». 2020 год — Нидерланды официально перестали использовать название «Голландия» для обозначения государства.

2022 год — в Казахстане вспыхнули протесты из-за цен на газ, которые закончились массовыми беспорядками и вводом миротворцев ОДКБ.

Дни рождения и юбилеи 2 января

В 1834 году родился Василий Перов — русский живописец, один из основателей Товарищества передвижных художественных выставок, автор картин «Охотники на привале», «Тройка» и «Проводы покойника».

— русский живописец, один из основателей Товарищества передвижных художественных выставок, автор картин «Охотники на привале», «Тройка» и «Проводы покойника». В 1834 родился Фридрих Луис Доберман — немецкий собаковод, который вывел популярную породу доберман.

— немецкий собаковод, который вывел популярную породу доберман. В 1837 году родился Милий Балакирев — русский композитор, пианист, дирижер и музыкально-общественный деятель, глава творческого содружества «Могучая кучка».

— русский композитор, пианист, дирижер и музыкально-общественный деятель, глава творческого содружества «Могучая кучка». В 1896 году родился Дзига Вертов (настоящее имя Давид Кауфман)— советский кинорежиссер-документалист, сценарист и теоретик кино, один из основателей и идеологов направления «киноглаз», автор фильма «Человек с киноаппаратом».

Австрийский музей кино

В 1921 году родилась актриса Евгения Ханаева — советская актриса, известная по фильмам «Розыгрыш», «По семейным обстоятельствам», «Москва слезам не верит».

— советская актриса, известная по фильмам «Розыгрыш», «По семейным обстоятельствам», «Москва слезам не верит». В 1925 году родилась Ирина Архипова — оперная певица, педагог, общественный деятель, народная артистка СССР.

— оперная певица, педагог, общественный деятель, народная артистка СССР. В 1927 году родился Юрий Григорович — советский и российский артист балета, хореограф, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР.

— советский и российский артист балета, хореограф, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР. В 1940 году родился Вячеслав Иваньков (также известен как Япончик) — криминальный авторитет и вор в законе, лидер одной из организованных преступных группировок Москвы.

