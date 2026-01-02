Размер шрифта
Политика

Над Россией уничтожены 64 украинских БПЛА. Военная операция, день 1409-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1409-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО за ночь сбили 64 украинских беспилотника над десятью российскими регионами, сообщило Минобороны. Были перехвачены 20 БПЛА в Самарской области, по восемь – в Воронежской и Саратовской, семь – над территорией Московского региона, в том числе пять дронов, летевших на Москву. Еще по шесть БПЛА уничтожили в Рязанской и Ростовской областях, три – в Тульской, два — в Белгородской, по одному – в Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:34

The New York Times: Трамп не предоставит Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот требует. Даже если американский лидер примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их исполнения.

9:21

Сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки ВСУ в новогоднюю ночь, атаковали хакеры, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

9:10

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар авиабомбами с УМПК по группировке ВСУ в зоне ответственности российской группы войск «Южная». Об этом сообщает Минобороны России.

8:58

Сотрудники СK РФ обнаружили и изъяли фрагменты украинских БПЛА, атаковавших гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области.

8:39

❗️В результате атаки ВСУ на Херсонскую область погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. В медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них 5 детей.

8:37

Элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» требуют вывода из окрестностей Гуляйполя, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, за последние сутки подразделение потеряло несколько десятков человек личного состава.

8:23

Подразделения 253-го отдельного штурмового полка ВСУ «Арей», участвовавшие во вторжении в Курскую область, переброшены в Сумскую область, сообщает ТАСС.

8:15

После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них пять детей. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

8:05

🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских БПЛА

▪️ 20 – над территорией Самарской области,

▪️ 8 – над территорией Воронежской области,

▪️ 8 – над территорией Саратовской области,

▪️ 7 – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву,

▪️ 6 – над территорией Рязанской области,

▪️ 6 – над территорией Ростовской области,

▪️ 3 – над территорией Тульской области,

▪️ 2 – над территорией Белгородской области,

▪️ 1 – над территорией Курской области,

▪️ 1 – над территорией Калужской области,

▪️ 1 – над территорией Пензенской области,

▪️ 1 – над территорией Тамбовской области.

8:00

Сегодня 1409-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
