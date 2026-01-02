Над Россией уничтожены 64 украинских БПЛА. Военная операция, день 1409-й

The New York Times: Трамп не предоставит Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот требует. Даже если американский лидер примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их исполнения.
Сайт администрации губернатора и правительства Херсонской области, где опубликованы списки жертв атаки ВСУ в новогоднюю ночь, атаковали хакеры, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России нанес удар авиабомбами с УМПК по группировке ВСУ в зоне ответственности российской группы войск «Южная». Об этом сообщает Минобороны России.
Сотрудники СK РФ обнаружили и изъяли фрагменты украинских БПЛА, атаковавших гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области.
❗️В результате атаки ВСУ на Херсонскую область погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. В медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них 5 детей.
Элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» требуют вывода из окрестностей Гуляйполя, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, за последние сутки подразделение потеряло несколько десятков человек личного состава.
Подразделения 253-го отдельного штурмового полка ВСУ «Арей», участвовавшие во вторжении в Курскую область, переброшены в Сумскую область, сообщает ТАСС.
После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них пять детей. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских БПЛА
▪️ 20 – над территорией Самарской области,
▪️ 8 – над территорией Воронежской области,
▪️ 8 – над территорией Саратовской области,
▪️ 7 – над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву,
▪️ 6 – над территорией Рязанской области,
▪️ 6 – над территорией Ростовской области,
▪️ 3 – над территорией Тульской области,
▪️ 2 – над территорией Белгородской области,
▪️ 1 – над территорией Курской области,
▪️ 1 – над территорией Калужской области,
▪️ 1 – над территорией Пензенской области,
▪️ 1 – над территорией Тамбовской области.
Сегодня 1409-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.