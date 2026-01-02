Украинцы скорбят по погибшим в результате теракта в селе Хорлы Херсонской области россиянам, поскольку не являются их врагами. Такое заявление сделал губернатор Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Люди сопереживают погибшим и пострадавшим от рук боевиков ВСУ россиянам, скорбят, разделяют боль и горе их семей. Это значит, что украинский народ не является для нас врагом, в отличие от преступной киевской хунты», — сказал глава региона.

По словам Сальдо, поисковые запросы в Сети о трагедии составили более полумиллиона.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли более 20 человек, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже Сальдо заявил о позиции Киева. Так, украинская сторона, по его мнению, считает, что ударом якобы уничтожила военных, хотя была в курсе, что в заведении мирные жители празднуют Новый год.

Ранее стало известно о пострадавшем гражданине Сербии при атаке ВСУ в Хорлах.