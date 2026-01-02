BBI: российские миллиардеры стали богаче в 2025 году на $18,4 млрд

Состояние российских миллиардеров в 2025 году выросло на $18,378 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг составляется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В нем фигурируют 20 предпринимателей из России.

Первую позицию в рейтинге занимает один из владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, при этом его капитал уменьшился на $1,44 млрд — до $26,4 млрд.

Второе место сохранил основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло на $3,02 млрд — до $26,3 млрд.

На третьем месте — бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который в 2025 году потерял $2,08 млрд, его состояние сократилось до $23,7 млрд.

В первой десятке также расположились совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($23,7 млрд), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов ($22,6 млрд), экс-бенефициар «Еврохима» и СУЭК, попавший под санкции ЕС Андрей Мельниченко ($18,9 млрд), Михаил Прохоров (группа «Онэксим», $16,6 млрд), основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ($14,4 млрд). Замыкает рейтинг совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($14,3 млрд).

