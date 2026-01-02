Французский футболист получил серьезные ожоги в пожаре в Швейцарии

Французский футболист системы «Меца» Таирис Дос Сантос получил сильные ожоги в результате пожара в баре в Кран-Монтане (Швейцария). Информация об этом опубликована на официальном сайте команды.

«Руководители, игроки, тренеры и сотрудники клуба находятся в состоянии шока. Клуб выражает полную поддержку его семье и работает над переводом Таириса в больницу недалеко от его дома», — указано в сообщении.

Дос Сантос, которому 19 лет, был переправлен самолетом в одну из немецких клиник.

В ночь на 1 января в Кран-Монтане в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании не выжили 40 человек, еще 100 пострадали. Причиной пожара могли быть праздничные свечи.

По словам двух француженок, находившихся в баре, трагедия произошла после того, как официанты зажгли свечи по случаю дня рождения одного из гостей. Свечи поместили на бутылки шампанского. Одну из бутылок поднесли слишком близко к деревянному потолку, который загорелся за считанные секунды.

Ранее появилась информация, что этап кубка мира по горнолыжному спорту в Швейцарии могут отменить из-за трагедии.