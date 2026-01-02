Легенда ЦСКА предрек крах ФИФА

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) не получит ожидаемого дохода за счет расширения числа участников чемпионата мира 2026 года.

«ФИФА зря это придумало — хотели увеличить количество игр, чтобы заработать, ан-нет. Наоборот, интерес сильно потеряется, если слабые команды будут допускать до участия. Они думают, что смогут что-то выиграть? Да ни черта они не выиграют!» — заявил Пономарев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее Владимир Пономарев назвал «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки в 2026-м.