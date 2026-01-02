Размер шрифта
В водителя военкомата в Одессе выстрелили из газового пистолета

Страна. ua: одессит выстрелил в лицо сотруднику ТЦК из газового пистолета
Shutterstock

Двое жителей Одессы повредили служебный автобус территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), один из них выстрелил в лицо сотруднику ТЦК из газового пистолета. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин подбегает к автобусу ТЦК и стреляет в человека, который сидит внутри автобуса. В военкомате официально данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

До этого правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, которым предлагается создать в селах страны ТЦК и наделить их теми же полномочиями, что и городские военкоматы. В кабмине напомнили, что сейчас на Украине функционируют более 340 обособленных отделений районных ТЦК, которые в основном работают в сельской местности. Теперь их хотят превратить в полноценные военкоматы — они будут вести учет военнообязанных и проводить мобилизацию.

«Страна.ua» при этом отмечает, что мобилизация в селах и так активно идет с начала боевых действий. Причем даже жестче, чем в городах, поскольку в сельской местности тяжелее укрыться. СМИ писали, что из-за этого некоторые села буквально обезлюдели.

Ранее сообщалось, что на Украине уклонисты прячутся от ТЦК в «трудовых убежищах».

