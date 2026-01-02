Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Страх немцев перед военным конфликтом с Россией сохраняется почти четыре года

Die Zeit: немцы 4 года живут в страхе перед вооруженным столкновением с Россией
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Население Германии уже почти четыре года живет с устойчивым страхом перед прямым вооруженным конфликтом с Россией. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на данные социологических опросов.

Издание отмечает, что, несмотря на этот сохраняющийся страх, Берлин до сих пор не перешёл «к реальной военной боеготовности». При этом Германия остается в стороне от ключевых переговоров по Украине, где, как пишет газета, Дональд Трамп и Владимир Путин «зажимают в тиски» Владимира Зеленского.

В конце декабря глава службы внешней разведки Эстонии признал, что Россия не собирается нападать на страны Балтии или других членов НАТО. По его словам, Москва уважает альянс и не хочет вступать с ним в открытый конфликт. В то же время другие европейские чиновники, в том числе эстонские, продолжают говорить про «российскую угрозу».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Евросоюз не скрывает планов по подготовке к войне с Россией, Брюссель стал главным препятствием к миру.

Ранее в США выступили против гарантий безопасности Украине как в НАТО, испугавшись России. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550609_rnd_0",
    "video_id": "record::e0888771-29e4-4cf9-b24b-33409c19f75c"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+