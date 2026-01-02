Die Zeit: немцы 4 года живут в страхе перед вооруженным столкновением с Россией

Население Германии уже почти четыре года живет с устойчивым страхом перед прямым вооруженным конфликтом с Россией. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на данные социологических опросов.

Издание отмечает, что, несмотря на этот сохраняющийся страх, Берлин до сих пор не перешёл «к реальной военной боеготовности». При этом Германия остается в стороне от ключевых переговоров по Украине, где, как пишет газета, Дональд Трамп и Владимир Путин «зажимают в тиски» Владимира Зеленского.

В конце декабря глава службы внешней разведки Эстонии признал, что Россия не собирается нападать на страны Балтии или других членов НАТО. По его словам, Москва уважает альянс и не хочет вступать с ним в открытый конфликт. В то же время другие европейские чиновники, в том числе эстонские, продолжают говорить про «российскую угрозу».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Евросоюз не скрывает планов по подготовке к войне с Россией, Брюссель стал главным препятствием к миру.

Ранее в США выступили против гарантий безопасности Украине как в НАТО, испугавшись России.