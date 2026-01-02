Люди отправятся к Луне, а Илону Маску утрут нос? Важнейшие космические миссии 2026 года

В 2026 году люди, впервые со времен полетов «Аполлонов», должны увидеть обратную сторону Луны своими глазами. К ней направляются астронавты миссии «Артемида-2» в рамках подготовки к высадке в 2027-2028 году. Если все пойдет по плану, в новом году Джефф Безос возьмет реванш у Илона Маска, своего давнего соперника, и обгонит его, сев на Луну первым. О том, как в 2026 году люди будут исследовать естественный спутник Земли — в материале «Газеты.Ru»

Увидеть обратную сторону Луны

Когда в 2019 году администрация Дональда Трампа дала старт программе «Артемида», высадка на Луну планировалась к 2024 году: как раз под конец планируемого второго президентского срока. Однако на второй срок Трамп сразу избраться не смог, но и американская космическая промышленность оказалась не ровней самой себе образца 1960-х. В итоге первый в XXI веке пилотируемый лунный полет по программе «Артемида-2» состоится лишь в первых месяцах 2026 года.

Это будет облетная миссия, аналогичная «Аполлон-8» 1968 года, которая предваряла первые высадки. Четыре астронавта — Грегори Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен должны будут протестировать корабль Orion прежде, чем он будет использоваться для посадочных миссий. Этот корабль в общих чертах похож на «Аполлон», а запустят его на ракете SLS, собранной из двигателей, топливного бака и твердотопливных ускорителей Space Shuttle.

Траектория полета «Артемида-2» NASA

Для начала астронавты выйдут на эксцентричную, вытянутую в сторону Луны околоземную орбиту с периодом обращения около 24 часов. Эти сутки будут потрачены на проверку систем жизнеобеспечения и на отработку стыковочных маневров. Мишенью тренировочных стыковок будет отработавший разгонный блок Delta (DCSS): он выведет Orion на орбиту и останется на ней, летя рядом с кораблем.

После этого, совершив полный виток, Orion включит двигатели и направится на облет Луны. Проще всего представить его траекторию в виде цифры 8, внутрь большого круга которой вписана Земля, а внутрь маленького — Луна. Облетев Луну с обратной стороны, спустя несколько дней корабль без дополнительного включения двигателей сам вернется к Земле, затем сойдет с орбиты и приводнится в океане.

Если все пойдет по плану, у NASA и США появится повод отрапортовать о громком успехе и о том, что цель близка, хотя на самом деле все не так просто. Корабль Orion предназначен только для полетов на орбите и не может сесть на Луну. Для высадки необходим лунный корабль, в который астронавты перейдут уже в космосе, состыковавшись с ним. С лунным кораблем в США ситуация тяжелая, и в катастрофическую она не превратилась лишь благодаря предусмотрительным действиям NASA. История эта очень поучительна.

На чем садиться?

В 2021 году Илон Маск считался безупречным лицом технологического прогресса. Поэтому когда NASA приняло решение отдать контракт на создание лунного корабля его компании SpaceX, и не использовать возможность назвать вместе с ней второго подрядчика — мало кто протестовал. Протестовал, в первую очередь, глава Blue Origin Джефф Безос, который тоже пытался создавать многоразовые ракеты. Он направил в суд протест с приложением на семь гигабайт и потребовал, чтобы его проектируемый корабль Blue Moon так же использовался для высадок наравне с SpaceX Starship.

Тогда многие наблюдатели посмеялись над миллиардером, которым, казалось, движет черная зависть к успехам Маска в космической сфере. Своим сутяжничеством он лишь тормозил разработку Starship, который заранее прочили в технологические чудеса XXI века. Огромная многоразовая ракета, способная доставить на Луну под сотню тонн груза и десятки человек, не шла ни в какое сравнение с примитивным кораблем Безоса, который выглядел как современное переиздание лунного модуля «Аполлонов».

Однако шли годы, и оптимизм по отношению к Starship Маска поугас. Последняя новость о новой вехе в его разработке датируется ноябрем 2024 года, когда корабль впервые перезапустил двигатель в невесомости. При этом все испытательные полеты были суборбитальными, и в 2025 году три теста из пяти закончились провалом.

Даже слово «корабль» можно использовать в отношении детища Маска лишь авансом, поскольку у него нет кабины. Системы для посадки также находятся на ранних стадиях разработки. Официально посадка Starship на Луну все еще запланирована на 2026 год, однако если экстраполировать в будущее темпы продвижения SpaceX за прошлые два года, этого точно не случится. SpaceX можно будет поздравить с успехом если в 2026 году Starship хотя бы начнет стабильно садиться после маневров на орбите.

Так бы и остались американцы с журавлем в небе в виде многообещающего Starship, если бы в 2023 году NASA не решило подстраховаться и не заключило с Безосом столь желанный им контракт. За прошедшее время Blue Moon претерпел серьезные изменения и больше не был обновленным кораблем XX века. Так, если раньше он был одноразовым и использовал две ступени (посадочную и взлетную), то после переработки ступень осталась одна и получила возможность дозаправки в космосе. Это дает возможность использовать Blue Moon как челнок для полетов с окололунной орбиты на Луну, что критически необходимо для долгосрочного присутствия на ней. Вдобавок, корабль стал «перевернутым»: огромные водородные топливные баки расположены вверху, а пассажирская кабина снизу, что сильно упрощает вход и выход из нее.

Предполагаемый облик лунной версии Starship SpaceX

Blue Moon MK1 уже собран на заводе и готовится к беспилотному полету на Луну, запланированному на начало 2026 года. Он должен сесть в районе кратера Шеклтон на южном полюсе Луны, где расположены большие залежи льда.

Это будет проявлением иронии судьбы: в 2021 году сотрудники массово увольнялись из Blue Origin из-за недовольства менеджментом, несмотря на огромные зарплаты, и многие шли работать в SpaceX за идею и для реализации амбиций. Маск тогда вовсю издевался в Twitter над Безосом, называл его «повторюшкой» (copycat) и шутил, что тот уволился из Amazon, чтобы полный день писать жалобы на SpaceX.

Теперь же в случае успеха Blue Moon MK1, а при дальнейших неудачах в разработке Starship, будет логичным ждать, что именно Blue Moon доставит на Луну первых в XXI веке людей.

Собранный корабль Blue Moon, продемонстрированный Джеффом Безосом Jeff Bezos/X

Рой лунных аппаратов

Новая эра исследования Луны набирает обороты столь быстро, что полеты «Артемиды» и связанные c ней миссий не станут в 2026 единственными новостями об исследовании Луны. Весной-летом на нее должен совершить посадку аппарат Blue Ghost M2 компании Firefly Aerospace, в июле — Griffin от компании Astrobotic, несущий на борту 500-килограммовый луноход FLIP — большая машина по меркам частных компаний.

Ближе к концу года в очередной раз на Луну попытается сесть компания Intuitive Machines. В прошлый раз, в марте 2025 года, ее аппарат уцелел после касания Луны, но перевернулся на бок из-за чрезмерно высокой структуры. На его борту также находится набор научных инструментов и несколько небольших луноходов.

Аппарат IM-3 NASA

Эти зонды — часть программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Ее цель — привлечь как можно больше небольших компаний к освоению Луны и создать конкурентный рынок доставки грузов на нее, а так же простимулировать развитие космических технологий. У каждого аппарата есть какая-то научная нагрузка, но никто не скрывает, что полученные данные вторичны на фоне самой возможности совершить полет.

Китай также не останется в стороне от лунной гонки, и запустит в августе станцию «Чанъэ-7». Она сядет в районе кратера Шеклтон, имея на борту, помимо научных инструментов, луноход и «прыгун» — новый класс аппаратов, первый представитель которого должен был быть доставлен на Луну провалившейся миссией Intuitive Machines-2 в марте 2025 года. Этот прыгун будет совершать короткие баллистические полеты и исследовать содержание воды в разных точках посадки.

Запуск российской «Луна-26» ожидается же не раньше 2027 года.