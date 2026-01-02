Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп заявил, что ветряные электростанции уничтожают миллионы птиц

Трамп: ветрогенераторы уничтожают миллионы птиц
Richard Dorn/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что ветряные электростанции приводят к уничтожению миллионов птиц. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social, выложив фото ветряной турбины с пролетающими рядом птицами.

В день своей инаугурации Трамп подписал указ, приостанавливающий выдачу всех новых разрешений и договоров на аренду участков для проектов наземной и морской ветроэнергетики. По его словам, США планируют перейти на традиционную энергетику вместо ветряной. Позднее, во время своего визита в Шотландию, американский лидер остался недоволен ветряками у своих полей для гольфа.

Ученые ранее опубликовали исследование, согласно которому количество не выживших птиц и летучих мышей от ветряных турбин увеличивается во время сезонных миграций. По информации специалистов, большинство ветряков США находится в прериях и равнинах центральных и западных штатов, где многие виды птиц обитают круглый год и постоянно подвергаются риску столкновения. Напротив, лесные птицы страдают от этих турбин только во время их дальних миграций.

Ранее ученые оценили надежность солнечных и ветровых электростанций при плохой погоде.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550657_rnd_6",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+