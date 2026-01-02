Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

На Западе назвали атаки России по Одессе «ответом» на обстрелы гражданских судов

Дизен: удары России по Одессе стали ответом на обстрелы Киевом гражданских судов
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

«Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам», — заявил он.

По словам профессора, это решение было таким же предсказуемым, как и «освобождение Москвой этого города» в том случае, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Утром 30 декабря украинские паблики сообщали, что в Одессе и Харькове произошли несколько взрывов. По имеющейся информации, их причиной в Одессе стала атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одесской области возник пожар после ударов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550633_rnd_2",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+