На Западе назвали атаки России по Одессе «ответом» на обстрелы гражданских судов

Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

«Это был ожидаемый ответ России после того, как киевский режим и НАТО начали использовать Одессу для ударов по гражданским судам», — заявил он.

По словам профессора, это решение было таким же предсказуемым, как и «освобождение Москвой этого города» в том случае, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Утром 30 декабря украинские паблики сообщали, что в Одессе и Харькове произошли несколько взрывов. По имеющейся информации, их причиной в Одессе стала атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одесской области возник пожар после ударов.