«Готовы к бою». Трамп обещает защитить протестующих в Иране, а в Тегеране — отсечь руки интервентам

Трамп сообщил о готовности США прийти на помощь протестующим в Иране

В Иране продолжаются акции протестов, связанные с падением курса национальной валюты, уже известно о гибели шести человек. В связи с этим президент США Дональд Трамп пообещал «прийти на помощь» протестующим, если их и впредь будут «жестоко убивать». На заявление Трампа отреагировал советник верховного лидера Ирана Али Шамхани: он пообещал «отсечь» руку интервенту, который вмешается во внутренние дела Исламской Республики.

Соединенные Штаты готовы оказать помощь мирным демонстрантам в Иране, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычаем, США придут им на помощь. Мы готовы к бою», — предупредил он в социальной сети Truth Social.

Угрозы в адрес Ирана со стороны президента США стали «фактором, меняющим правила игры» , подчеркнул министр обороны Бельгии Тео Франкен в Х.

В Иране в конце декабря 2025 года начались крупнейшие за последние три года протесты из-за падения курса национальной валюты. По информации Reuters, иранский риал потерял около половины своей стоимости по отношению к доллару в 2025 году, а официальная инфляция в декабре достигла 42,5%. На улицы Тегерана вышли владельцы магазинов и студенты иранских университетов, недовольные действиями правительства. Затем протесты распространились на другие города Исламской Республики, фиксировались стычки с полицейскими.

В частности, в Эзне, на западе Ирана группа погромщиков совершила нападение на штаб полиции, в ходе столкновения погибли три человека, 17 получили ранения, пишет Fars. В Лордегане на юго-западе страны протестующие кидали камни в сторону административных зданий и банков. По данным Hengaw, там двух протестующих застрелили представители правительственных войск. Также организация сообщила о гибели одного человека в городе Кухдашт.

«Здесь настоящее поле боя, и они [силы безопасности] ведут беспощадный огонь», — рассказал очевидец в беседе с The Guardian.

Кроме того, в городе Хамадан участники протестов подожгли Коран, еще одна группа хотела напасть на мечеть, однако ее участникам помешали это сделать, сообщает Tasnim.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел Ирана Эскандару Момени выстроить диалог с протестующими и анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, его пост занял Абдольнасер Хеммати.

«Отсечение» руки

Вмешательство Вашингтона во внутренние дела Тегерана равносильно дестабилизации всего Ближнего Востока, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ на угрозы Трампа.

«Мы считаем, что протестующие предприниматели не имеют отношения к деструктивным элементам, и Трамп должен понимать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос равносильно дестабилизации всего [ближневосточного] региона и уничтожению американских интересов», — отметил он в Х.

Лариджани подчеркнул, что публикация американского президента показывает, кто именно стал подстрекателем и пытается дестабилизировать обстановку в Иране. Жители США должны знать, что «Трамп начал эту авантюру» , добавил он.

Тем временем советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь» руку интервенту, который попытается вмешаться во внутренние дела Исламской Республики.

«Рука каждого интервента, которая пытается подорвать безопасность Ирана под каким-либо предлогом, будет отсечена еще до того, как сможет пожалеть об этом», — подчеркнул он в Х.

Шамхани обратил внимание, что иранский народ хорошо знаком с историями «спасения» от американцев — от Ирака и Афганистана до сектора Газа. Тема национальной безопасности Ирана — это красная линия, резюмировал советник верховного лидера страны.

Корпус стражей исламской революции подчеркнул, что против Ирана развязана «психологическая война», и враги республики стремятся «посеять раздор в обществе».