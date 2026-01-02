Трамп раскрыл результаты когнитивного теста

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что у него идеальное здоровье и он отлично сдал тест на когнитивные способности третий раз подряд.

По его словам, о результатах сообщили врачи из Белого дома. Он рассказал, что «сдал успешно» когнитивный тест, поскольку правильно ответил на 100% заданных вопросов. В посте Трамп обратил внимание, что ни один президент или прошлый вице-президент не осмеливался сдавать тестирование.

Глава США отметил, что любой кандидат в президенты или вице-президенты США должен обязательно пройти сложный, серьезный и достоверный тест на когнитивные способности. Американский лидер подчеркнул, что страной не могут управлять «глупые или некомпетентные люди».

До этого сообщалось, что помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала британскую газету Guardian за распространение информации о возможных отклонениях в психическом здоровье Трампа. Издание опубликовало статью, в которой рассматриваются различные случаи путаницы в словах американского лидера.

1 января Трамп в интервью газете Wall Street Journal рассказал, что ежедневно принимает большое количество аспирина ради разжижения крови. Из-за этого на его руках появляются синие пятна.

Ранее Трамп высказал пожелание на Новый год.