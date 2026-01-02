Появились подробности смерти дочери актера Томми Ли Джонса

Полиция не нашла признаков самоубийства дочери известного американского актера Томми Ли Джонса Виктории. Также на теле девушки не обнаружены травмы, свидетельствующие о насильственной смерти, сообщает британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Собеседник газеты также отметил, что на месте происшествия полиция не обнаружила следов наркотических веществ. По словам инсайдера Daily Mail, до сих пор неизвестно, как Виктория оказалась в номере отеля. Другие подробности гибели дочери актера пока не приводятся.

Американский портал TMZ ранее сообщил, что дочь американского актера, режиссера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле Fairmont San Francisco в Калифорнии. В публикации отмечается, что смерть 34-летней Виктории констатировали медики, прибывшие по вызову. Виктория — дочь Джонса и его второй жены Кимберли Клафли, на которой он был женат с 1981 по 1996 годы. В 2002 году она дебютировала в кино с небольшой ролью в фильме, где играл ее отец, — «Люди в черном II».

Ранее американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой.