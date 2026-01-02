В Запорожской области восстановили электроснабжение у большинства абонентов

У большинства обесточенных абонентов в Запорожской области снова работает электричество. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Без электроснабжения остаются 1278 абонентов — часть Каменско-Днепровского и Веселовского муниципальных округов. Основную часть абонентов удалось подключить в короткие сроки», — написал губернатор.

Балицкий добавил, что специалисты продолжают восстановительные работы.

Без электричества оставались 17 тыс. жителей.

До этого глава региона сообщил, что в Запорожской области без электричества после последней атаки противника остались 1777 абонентов. Основной удар ВСУ пришелся по электросетям, которые обеспечивают жителей Каменско-Днепровского муниципального округа.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена. Однако к Новому году подачу электричества удалось восстановить.

