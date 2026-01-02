Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В Запорожской области восстановили электроснабжение у большинства абонентов

Балицкий: без света остается часть Каменско-Днепровского и Веселовского округов
Shutterstock

У большинства обесточенных абонентов в Запорожской области снова работает электричество. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Без электроснабжения остаются 1278 абонентов — часть Каменско-Днепровского и Веселовского муниципальных округов. Основную часть абонентов удалось подключить в короткие сроки», — написал губернатор.

Балицкий добавил, что специалисты продолжают восстановительные работы.

Без электричества оставались 17 тыс. жителей.

До этого глава региона сообщил, что в Запорожской области без электричества после последней атаки противника остались 1777 абонентов. Основной удар ВСУ пришелся по электросетям, которые обеспечивают жителей Каменско-Днепровского муниципального округа.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, в результате чего большая часть населенных пунктов оказалась обесточена. Однако к Новому году подачу электричества удалось восстановить.

Ранее жители Кубани рассказали «Газете.Ru» о коммунальном коллапсе в новогоднюю ночь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550741_rnd_7",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+