Переговоры о мире на Украине
Новости политики

Зеленский рассказал, как Украина будет склонять Россию к миру

Зеленский: Киев сосредоточен на снижении экономического и военного потенциала РФ
V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Службы внешней разведки Олегом Иващенко обсудил дальнейшее противодействие России. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

Глава государства заявил, что Киев фокусируется на уменьшении экономического потенциала РФ.

«Чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь», — рассказал украинский лидер.

По его словам, аналогичные шаги республика предпринимает в отношении российского военного производства. Зеленский считает, что, чем больше связей РФ с миром удастся оборвать и чем больше схем обхода санкций удастся нарушить, тем больше потенциала будет у усилий по окончанию военных действий.

31 декабря спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что представители США, Великобритании, ФРГ, Франции и Украины провели по телефону консультации и затронули гарантии безопасности для Киева. Они обсудили и пакет мер по обеспечению процветания Украины, который поможет республике добиться успеха и благополучия после окончания конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, что сделает после урегулирования конфликта с Россией.

