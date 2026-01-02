Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Эстония запретила въезд священнику РПЦ по «соображениям безопасности»

ERR: Эстония запретила въезд священнику РПЦ якобы по соображениям безопасности
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Эстония запретила въезд в страну священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, сославшись на «соображения безопасности». Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По данным издания, Колесников осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной церкви Московского патриархата. В МВД Эстонии пояснили, что запрет связан с его поддержкой внешней политики России. Он стал уже третьим духовным лицом, которому не разрешили въезд по подобной причине.

В 2023 году МВД Эстонии предупредило митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения о риске высылки из страны в случае публичного выражения поддержки спецоперации России на Украине, политических заявлений РПЦ или партнерства с пророссийскими силами. Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что священнику дали четко понять, что его участие в политической деятельности недопустимо.

Ранее разведка Эстонии раскрыла, готовит ли Россия нападение на НАТО. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550645_rnd_5",
    "video_id": "record::d853c6b0-b80d-455a-ae4a-505cb13c30b5"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+