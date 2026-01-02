Размер шрифта
Названа приоритетная версия пожара в Швейцарии

Прокуратура Швейцарии: пожар в Кран-Монтане произошел из-за бенгальских огней
Denis Balibouse/Reuters

Швейцарская прокуратура сочла приоритетной версию о том, что бенгальские огни стали причиной пожара в баре на курорте Кран-Монтана. Об этом заявила генпрокурор кантона Вале Беатрис Пийу, пишет ТАСС.

«Все указывает на то, что огонь вызвали раскаленные свечи или бенгальские огни, которые были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку. Оттуда произошло очень быстрое общее возгорание», — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, к такому выводу пришли в ходе изучения видеозаписей и допросов.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы. В Швейцарии объявили пятидневный траур.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо называл причиной возгорания петарду, брошенную в подвесной потолок. Очевидцы же говорили о свечах на бутылках шампанского. Подробности о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы засняли на видео момент начала пожара на курорте в Швейцарии.

