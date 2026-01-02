Размер шрифта
Число жертв удара ВСУ по кафе в Хорлах увеличилось до 28

Сальдо: число погибших при ударе ВСУ по кафе в Хорлах достигло 28 
Число погибших при ударе ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области выросло до 28. Об этом заявил ТАСС глава региона Владимир Сальдо.

Чиновник рассказал, что в заведении в момент атаки было более 100 человек. В пятницу, 2 января, три человека умерли в больнице. Вместе с погибшими число пострадавших превысило 60.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Экспертам удалось установить личности девяти погибших. После публикации их персональных данных сайт правительства Херсонской области подвергся кибератаке.

Ранее в США не поверили в атаку на резиденцию Путина.
 
