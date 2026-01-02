«Упадет до 50 рублей». Что будет с долларом в 2026 году

Аналитик Васильев предрек доллар по 50 рублей в случае мира между РФ и Украиной

С начала 2025 года рубль резко подорожал к доллару, евро и юаню. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что в начале 2026-го он останется крепким, и январь-март станут самыми удачными для российской валюты. При резком улучшении ситуации в геополитике и достижении мира на Украине эксперты не исключили доллар по 50 рублей. Сколько будут стоить доллар, евро и юань в 2026 году и покупать ли зарубежную валюту — в нашем материале.

С начала 2025 года рубль заметно укрепился к основным валютам: доллар снизился примерно на 22,71 рубля (–22,62%), евро — на 13,78 рубля (–13,23%), юань — на 2,71 рубля (–19,84%). Этому способствовало сочетание факторов: профицит внешней торговли и режим валютных потоков, ограничивающий спрос на валюту, а также монетарная политика Банка России и уровень рублевых ставок, повышавший привлекательность рублевых инструментов.

В базовом сценарии аналитики ожидают, что в начале 2026 года рубль будет торговаться в устоявшихся диапазонах. Первый квартал традиционно считается относительно благоприятным для нацвалюты за счет сезонного снижения деловой активности и спроса на валюту со стороны импортеров и населения.

По мнению экспертов, поддержку рублю продолжат оказывать высокая ключевая ставка ЦБ, бюджетные операции с валютой и продажа экспортной выручки. При ставке на уровне 16% рублевые инструменты остаются привлекательными, а спекулятивная игра против рубля — дорогостоящей. В таких условиях экспортерам зачастую выгоднее продавать валютную выручку, чем занимать рубли. Одновременно сохраняются и факторы давления: относительно низкие цены на нефть Brent (около $60 за баррель), расширение дисконта на российскую нефть из-за санкций, а также постепенное оживление импорта по мере смягчения денежно-кредитной политики.

В результате в первом квартале 2026 года аналитики ожидают курс доллара около 80 рублей, евро — около 94 рублей, юаня — в диапазоне 11–11,5 рубля . При этом возможны колебания внутри диапазона в зависимости от налогового периода и внешнего фона.

В более оптимистичном сценарии, связанном с улучшением геополитической обстановки и внешней торговли, рубль может временно укрепляться сильнее базовых ожиданий.

«В самом оптимистичном сценарии при урегулировании украинского конфликта и полном снятии санкций курс доллара упадет до 60–70 рублей, а в моменте может быть и доллар по 50–60 рублей», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Что будет с курсом в течение года

В целом в 2026 году эксперты ожидают умеренное ослабление рубля по сравнению с началом года. Поддержка со стороны ключевых факторов станет слабее, чем в 2025-м, из-за снижения ключевой ставки, сокращения валютных интервенций и восстановления внутреннего спроса.

Аналитики закладывают среднюю цену нефти Brent на уровне около $63 за баррель, сокращение продаж валюты из резервов и снижение ключевой ставки к концу года до 14%. На этом фоне средний курс доллара в 2026 году может составить около 87 рублей, евро — 85–90 рублей, юаня — 10,5–11 рублей .

По оценкам экспертов, минимальные курсы валют, то есть самое значительное укрепление рубля, вероятнее всего придутся на первый квартал. Максимальные уровни ожидаются ближе к концу года — на фоне роста бюджетных расходов и возможных геополитических обострений.

Артем Сизов/»Газета.Ru»

«Максимальные курсы валют традиционно формируются в конце года. Доллар в такие периоды может подниматься до 95–100 рублей и выше, евро — к отметкам 105 рублей, юань — выше 14 рублей », — пояснил «Газете.Ru» эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

Дополнительным источником волатильности в 2026 году станет сокращение продаж валюты из ФНБ (Фонд национального благосостояния), повышение НДС (Налог на добавленную стоимость) и сезонное оживление потребительского спроса после новогодних праздников, отмечают аналитики.

Покупать ли валюту в 2026 году

Эксперты сходятся во мнении, что для большинства россиян в 2026 году более выгодными остаются рублевые инструменты. При депозитных ставках 13–16% годовых и замедляющейся инфляции рублевые вклады и облигации сохраняют высокую привлекательность.

Вложения в валюту, по мнению аналитиков, имеют смысл прежде всего для диверсификации или для будущих расходов в иностранной валюте — например, на поездки. При этом валютные депозиты облагаются налогом, а банковские спреды и комиссии могут существенно снижать итоговую доходность.

«Для краткосрочного сохранения средств рублевые вклады и облигации в 2026 году, скорее всего, продолжат приносить доходность выше, чем динамика курсов иностранных валют», — отметил Васильев.

Эксперты также предупредили, что валютные спекуляции для частных лиц в условиях широкой курсовой волатильности и комиссий чаще всего приводят к убыткам. Оптимальной стратегией они называют умеренную диверсификацию, без попыток заработать на краткосрочных колебаниях курса.