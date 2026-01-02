«Лично организовывал убийства в России»: чем известен новый глава офиса Зеленского Буданов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов согласился на предложение Владимира Зеленского возглавить офис президента. По мнению украинского лидера, Буданов имеет «особый опыт» и у него «достаточно сил», чтобы достичь необходимых результатов. Чем известен новый глава офиса президента Украины и как отреагировали на его назначение в России, где его обвиняют в терактах, — в материале «Газеты.Ru».

Почему Зеленский назначил Буданова главой ОП?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководителю главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову возглавить офис главы государства. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Сейчас Украине необходимо больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития вооруженных сил и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет особый опыт в этих направлениях и достаточно сил для достижения результатов », — отметил он.

Также Зеленский поручил Буданову в сотрудничестве с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития страны.

Буданов принял предложение возглавить офис главы государства и поблагодарил Зеленского за доверие . В своем Telegram-канале он заявил, что считает эту должность «еще одним рубежом ответственности перед страной».

«Для меня это честь и ответственность в исторический для Украины момент сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашей страны», — написал он.

Официальное распоряжение о назначении Буданова на новый пост пока не опубликовано, сейчас проходят «формальные процедуры» по его назначению, уточнил советник украинского лидера Дмитрий Литвин в беседе с «РБК-Украина».

Буданов заменит на этом посту Андрея Ермака, который ушел в отставку 28 ноября 2025 года. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов.

ГУР вместо Буданова возглавит руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, занимающий эту должность с 2024 года, сообщил Зеленский.

Чем известен Буданов?

Буданов родился в Киеве 4 января 1986 года, сейчас ему 39 лет. В 2007-м окончил Одесский институт сухопутных войск, после чего начал служить в спецназе ГУР Украины. С весны 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе.

По информации The New York Times, до своего назначения главой ГУР Буданов входил в состав элитного украинского спецподразделения «Отряд 2245», которое «захватывало российские БПЛА и средства связи», чтобы специалисты ЦРУ могли взломать их системы.

«Буданов был восходящей звездой подразделения «2245». Он был известен своими дерзкими операциями <…> и имел тесные связи с ЦРУ», — говорится в публикации.

Кроме того, Буданов проходил реабилитацию в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде после ранения правой руки во время боев в Донбассе.

В 2016-м входил в одну из диверсионно-террористических групп, планировавших теракты на территории РФ, в том числе в Крыму.

С 2018-го по 2020-й находился на специальной работе, в 2020 году стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.

5 августа 2020 года Зеленский назначил полковника Буданова начальником ГУР . На этом посту он сменил Василия Бурбу, который возглавлял управление с 2016 года. Спустя год Буданову присвоили звание бригадного генерала, сейчас он носит звание генерал-лейтенанта.

В прошлом году представитель ГУР Украины Андрей Юсов в эфире украинского телеканала «Freeдом» сообщил, что на Буданова с 2014 года было совершено более 10 попыток покушения , при которых погибли офицеры украинской службы. В 2023-м была отравлена его супруга Марианна.

В интервью Yahoo News Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.

«Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал он.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в политических кругах назвало Буданова потенциальным преемником Зеленского. По информации издания, Буданов — единственный из представителей военно-политического руководства Украины, кто имеет опыт результативных переговоров с Россией и курирует, в частности, обмен пленными.

«Не тайна, что он регулярно и легально (то есть, с разрешения Зеленского) контактирует с представителями российской разведки», — пишет «Страна.ua».

В феврале 2024 года Буданову присвоили звание Героя Украины.

В чем Россия обвиняет Буданова?

В 2022-м ФСБ России заявила, что Буданов и его подчиненные выступили организаторами взрыва на Крымском мосту. К такому выводу ведомство пришло совместно со Следственным комитетом РФ.

В апреле 2023 года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова. Его обвинили в организации террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ), попытке теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ) и в незаконных операциях со взрывчатыми веществами (часть 3 статьи 222, часть 3 статьи 222.1 УК РФ).

В декабре 2023 года Буданова также заочно арестовал Басманный районный суд Москвы. Ему инкриминировали организацию и совершение 104 терактов (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ). Перед этим СК России заочно обвинил Буданова в организации и совершении в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года «более 100 ударов с воздуха» с помощью беспилотников по территории России.

В феврале 2024-го Росфинмониторинг добавил Буданова в перечень террористов и экстремистов. Он находится в розыске по линии МВД России.

Как в России отреагировали на назначение Буданова?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавев в беседе с «Газетой.Ru» назвал назначение Буданова свидетельством того, что действующие власти Украины «не собьются с террористического курса».

«Что говорить, если главой президентского офиса — а это сейчас в иерархии киевского режима человек номер два в стране — назначен террорист и экстремист Кирилл Буданов, тот самый, что лично организовывал и курировал довольно значительную часть диверсий и убийств на российской территории . Это означает, что с террористического курса Украина уже не собьется <...> Договариваться с такими не о чем, надо только мочить в сортире», — заявил депутат.

По его мнению, это понимают и США, взявшие на себя посредническую роль в мирных переговорах, а американский лидер Дональд Трамп «конечно же, учитывает» назначение Буданова.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС назвал Буданова «отличным выбором» на пост главы офиса президента Украины.

«Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», — сказал он.

По мнению Медведева, еще одну вакансию надо было предложить экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, чтобы «сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на выборах президента». Однако, это вряд ли поможет Зеленскому, полагает политик.

Назначение Буданова главой офиса украинского лидера не повлияет на ход переговоров по мирному урегулированию, уверен депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, переговорный процесс продолжится в прежнем формате .

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков считает, что Буданов будет подталкивать Зеленского к непопулярным среди жителей Украины решениям.

«А непопулярными являются уже и продолжение боевых действий, и прекращение боевых действий с выводом ВСУ с территории Донбасса. Согласие Буданова понятно. Для него чем дольше идут боевые действия, тем лучше», — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.