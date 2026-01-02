Размер шрифта
На Украине ликвидировали одного из разработчиков ракет для ВСУ

ТАСС: ликвидирован участвовавший в разработке ракет офицер ССО Украины
Anatolii Stepanov/Reuters

Капитан сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участник разработки ракет для ударов по РФ Игорь Шпитко был ликвидирован в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«На харьковской кольцевой автодороге ударом ФАБ ликвидирован капитан ВСУ Шпитко Игорь Иванович 20.07.1977 г.р. Анализ открытых источников показал, что капитан Шпитко Игорь Иванович проходил службу в командовании ССО «Запад» (г. Хмельницкий)», — сказали журналистам.

По данным источника агентства, в этот же день российские военные ударили цеху по изготовлению ракетного вооружения для ВСУ на территории одного из предприятий в Харькове. Из текста следует, что это может свидетельствовать о причастности капитана к разработке ракет, используемых украинскими войсками для ударов по Российской Федерации,

Кроме того, по данным украинских ресурсов, 48-летний Шипитко якобы направлялся в отпуск к супруге в Одесскую область.

Ранее ВС России поразили энергообъекты, используемые в интересах ВПК Украины.

