Сальдо рассказал, сколько времени нужно для опознания погибших в Хорлах

Сальдо: около недели нужно для опознания всех погибших в Хорлах по анализу ДНК

Около недели нужно для опознания при помощи анализа ДНК всех жителей, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины в Хорлах Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Очевидно, противник применил взрывные вещества, которые зажигательные, поэтому [тела] сгорели, там остались только фрагменты тел. Только по ДНК-анализу могут определить, на это неделя примерно уйдет», — сказал он.

В этот же день в Донецке местные жители совершили церемонию возложения цветов в память о жертвах трагедии. Аналогичная акция прошла в Геническе Херсонской области, сообщает РЕН ТВ. Люди принесли свечи, игрушки и цветы к монументу «Cкорбящая мать».

Глава региона Владимир Сальдо заявил о позиции Киева. Так, украинская сторона, по его мнению, считает, что ударом якобы уничтожила военных, хотя была в курсе, что в заведении мирные жители празднуют Новый год.

Ранее в ООН призвали оперативно расследовать теракт в Хорлах.