Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

«Надо мочить в сортире»: в Госдуме цитатой Путина ответили на назначение Буданова

Депутат Журавлев: Трамп учтет назначение Буданова главой офиса Зеленского
Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР Кириллу Буданову пост главы своего офиса, тот уже согласился. Как заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, назначение Буданова — фигуранта дел о терактах в России — свидетельствует о нежелании Киевом мира.

«Что говорить, если главой президентского офиса — а это сейчас в иерархии киевского режима человек номер два в стране — назначен террорист и экстремист Кирилл Буданов, тот самый, что лично организовывал и курировал довольно значительную часть диверсий и убийств на российской территории. Это означает, что с террористического курса Украина уже не собьется», — заявил парламентарий.

Журавлев выразил уверенность, что в США примут к сведению назначение Буданова на пост главы президентского офиса.

«Договариваться с такими не о чем, надо только мочить в сортире (это выражение в 1999 году использовал Владимир Путин, на тот момент премьер-министр РФ, комментируя события Второй чеченской войны. — «Газета.Ru»). Уверен, что и в США это прекрасно понимают, и [американский президент] Дональд Трамп, продолжая свою миссию, которую считает миротворческой, конечно же, это учитывает. По крайней мере, так утверждают утечки из недр его администрации. Зеленскому и компании никакой мир и в помине не нужен, только эскалация. Каждый, кто сейчас остается на украинской стороне, может быть, как и Буданов, внесен в список террористов», — заключил он.

Около полутора месяца должность главы офиса президента Украины оставалась вакантной – до этого пост занимал Андрей Ермак, уволенный на фоне коррупционного скандала после расследования НАБУ и САП.

2 января стало известно, что Зеленский предложил вступить в должность главе украинской разведки Кириллу Буданову. В России глава ГУР является фигурантом ряда дел о терактах. В апреле 2023 года Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту. Также ему вменяют организацию атак беспилотников по российской территории. В 2024 году был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Медведев назвал Буданова «отличным выбором» на пост главы офиса Зеленского.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550621_rnd_2",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Гении или злодеи? 6 мошенников и хитрецов, которые построили империи на пустых обещаниях 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+