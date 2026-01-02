«Надо мочить в сортире»: в Госдуме цитатой Путина ответили на назначение Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР Кириллу Буданову пост главы своего офиса, тот уже согласился. Как заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, назначение Буданова — фигуранта дел о терактах в России — свидетельствует о нежелании Киевом мира.

«Что говорить, если главой президентского офиса — а это сейчас в иерархии киевского режима человек номер два в стране — назначен террорист и экстремист Кирилл Буданов, тот самый, что лично организовывал и курировал довольно значительную часть диверсий и убийств на российской территории. Это означает, что с террористического курса Украина уже не собьется», — заявил парламентарий.

Журавлев выразил уверенность, что в США примут к сведению назначение Буданова на пост главы президентского офиса.

« Договариваться с такими не о чем, надо только мочить в сортире (это выражение в 1999 году использовал Владимир Путин, на тот момент премьер-министр РФ, комментируя события Второй чеченской войны. — «Газета.Ru»). Уверен, что и в США это прекрасно понимают, и [американский президент] Дональд Трамп, продолжая свою миссию, которую считает миротворческой, конечно же, это учитывает. По крайней мере, так утверждают утечки из недр его администрации. Зеленскому и компании никакой мир и в помине не нужен, только эскалация. Каждый, кто сейчас остается на украинской стороне, может быть, как и Буданов, внесен в список террористов», — заключил он.

Около полутора месяца должность главы офиса президента Украины оставалась вакантной – до этого пост занимал Андрей Ермак, уволенный на фоне коррупционного скандала после расследования НАБУ и САП.

2 января стало известно, что Зеленский предложил вступить в должность главе украинской разведки Кириллу Буданову. В России глава ГУР является фигурантом ряда дел о терактах. В апреле 2023 года Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту. Также ему вменяют организацию атак беспилотников по российской территории. В 2024 году был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Медведев назвал Буданова «отличным выбором» на пост главы офиса Зеленского.