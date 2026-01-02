В Госдуме предложили ввести «базовый доход» для самых бедных регионов России

Базовый доход необходимо ввести в порядке эксперимента в двух самых бедных регионах России. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Мы предлагали ввести базовый доход хотя бы в двух самых бедных пилотных регионах. Думаю, что мы к этому придем, сначала - в порядке эксперимента, а со временем по всей стране», — заявил он.

По словам политика, партия еще в 2021 году предложила ввести базовый доход для семей с детьми — выплачивать по 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи, в которой есть несовершеннолетний ребенок.

Миронов добавил, что инициатива предполагает, что бедные семьи смогут получать пособие, способное вывести их за пределы нищеты.

Он объяснил, что сейчас работает так, что если доход семей «хоть на копейку» выходит за пределы порога нуждаемости, то они не получат поддержки. Этот подход, по мнению парламентария, вынуждает семьи биться за эти выплаты, и государству необходимо разработать иные меры в отношении граждан.

Миронов рассказал, что полученные средства россияне смогут направить на кружки для детей, медицинские услуги, мелкий ремонт или выбраться из долгов.

До этого депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил, что размер маткапитала в будущем году составит 737 тыс. рублей на первого ребенка и около 974 тыс. рублей — на второго, если денежные средства за первого получены не были.

Ранее в России отреагировали на идею разрешить тратить маткапитал на путешествия.