Новости политики

Санду дала гражданство Молдавии восьми россиянам

Президент Санду предоставила гражданство Молдавии восьми россиянам
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны восьми россиянам. Об этом сообщает местное издание eNews.

Статья проиллюстрирована советующим указом. Среди граждан РФ, упомянутых в перечне, сын солиста рок-группы «Би-2» Федор Бортник, работавший с коллективом оператор и монтажер Евгений Ремизовский и пианист Глеб Колядин, выступавший с «Би-2» как аранжировщик, а также еще пять человек. Документ был подписан 31 декабря.

В мае 2024 года восемь человек, связанные с рок-группой, уже получили молдавское гражданство. Его тоже одобрила Санду, которая по закону может предоставлять его по своему усмотрению «в интересах республики». Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя утверждал, что президент страны пошла на такой шаг в «рамках гибридной войны» с РФ.

«Би-2» покинула Россию в августе 2022 года, перед этим выпустив песню «Колыбельная», которую поклонники сочли антивоенной. Запланированные в России концерты отменили. Весной 2023-го солист группы Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) заявил в соцсетях, что не собирается возвращаться и раскритиковал действия российских властей и военных. Вскоре музыкант получил от Минюста РФ статус иноагента. Несмотря на это, позже он признался, что финансирует ВСУ.

Во время зарубежного тура у коллектива начались проблемы с концертами. В 2024 году отменили их выступления в Турции и ОАЭ, а в Таиланде они попали в тюрьму из-за отсутствия разрешения на работу. В итоге всех выслали в Израиль, чему активно способствовал израильский консул.

Ранее в Финляндии арестовали членов русскоязычного экипажа судна Fitburg.

