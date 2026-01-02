Зеленский заявил о возможных реформах в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране прорабатываются изменения в украинской армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, замглавы офиса президента Павел Палиса в ближайшие недели займется «соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают». Кроме того, Зеленский также заявил о подготовке к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые в ближайшее время должны приехать на Украину.

До этого Зеленский предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны республики Кириллу Буданову возглавить свой офис. Он отметил, что Украине сейчас нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности и развития сил обороны. Он добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

При этом, по словам капитана ВСУ в запасе Евгения Бекренева, большинство украинских военнослужащих, которые так или иначе сталкивались с Будановым или структурой ГУР, испытывают к нему отношение «от просто негативного до крайней степени презрения».

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.