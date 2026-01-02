Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Зеленский заявил о возможных реформах в ВСУ

Зеленский заявил, что в ВСУ проведут реформы
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране прорабатываются изменения в украинской армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, замглавы офиса президента Павел Палиса в ближайшие недели займется «соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения решений, которые сработают». Кроме того, Зеленский также заявил о подготовке к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые в ближайшее время должны приехать на Украину.

До этого Зеленский предложил главе главного управления разведки (ГУР) минобороны республики Кириллу Буданову возглавить свой офис. Он отметил, что Украине сейчас нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности и развития сил обороны. Он добавил, что у Буданова есть специальный опыт работы на этих направлениях и «достаточная сила для достижения результатов».

При этом, по словам капитана ВСУ в запасе Евгения Бекренева, большинство украинских военнослужащих, которые так или иначе сталкивались с Будановым или структурой ГУР, испытывают к нему отношение «от просто негативного до крайней степени презрения».

Ранее сообщалось, что Залужный готовится покинуть пост посла и вернуться на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27550135_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+