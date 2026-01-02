«Особый цинизм и жестокость». Названы вероятные исполнители теракта в Хорлах

Украинское подразделение беспилотной авиации «Птицы Мадьяра» может быть исполнителем теракта в Хорлах Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По информации СК России, в результате атаки БПЛА на кафе в новогоднюю ночь погибли 27 человек, пострадал 31. Экспертам удалось установить личности девяти погибших. После публикации их персональных данных сайт правительства Херсонской области подвергся кибератаке. Тем временем Москва потребовала от управления Верховного комиссара ООН по правам человека как можно скорее публично осудить «чудовищный теракт киевского режима».

Исполнителями теракта в гостинице в селе Хорлы Каланчакского округа Херсонской области могли быть военнослужащие подразделения беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра», сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Это, можно сказать, террористы-беспилотчики <…> Именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем», — отметил он.

Сальдо уточнил, что подразделение «Птицы Мадьяра», которое отличается «особым цинизмом и жестокостью», было переброшено на правый берег Херсонской области с других направлений. Оно также могло быть исполнителем удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, добавил глава региона.

В ночь на 1 января украинские БПЛА совершили массированную атаку на кафе и гостиничный комплекс в селе Хорлы, где в этот момент находились не менее 100 мирных граждан — посетители и персонал учреждения. По информации Следственного комитета России, число погибших в результате удара ВСУ возросло до 27 человек, в числе которых двое детей. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставили 31 человека, включая пять несовершеннолетних.

Состояние одного из детей крайне тяжелое , уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, четверо пострадавших, включая одного ребенка, — в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

На место происшествия были направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России. Специалисты обнаружили и изъяли фрагменты нескольких БПЛА, следователи назначили более 26 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. СК России расследует уголовное дело о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

В связи с трагедией 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Сальдо поручил региональному правительству принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Накануне президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад Сальдо о ситуации в регионе после атаки украинских беспилотников. Глава региона также проинформировал президента о следственных действиях.

Кибератака на сайт со списком жертв

Сейчас экспертам удалось установить личности девяти погибших в результате удара БПЛА в Хорлах. Их персональные данные были опубликованы на сайте администрации губернатора и правительства Херсонской области. После этого официальный информационный ресурс подвергся массированной кибератаке, сообщил Сальдо.

«Хакеры, действовавшие с территории подконтрольной Киеву и из стран ЕС, обрушили сайт со списком жертв теракта в Хорлах. Это была массированная кибератака», — цитирует его РИА Новости.

Сальдо в разговоре с ТАСС обратил внимание, что родственники погибших и пострадавших из-за действий западных хакеров были лишены возможности получать оперативную информацию. Он назвал подобные действия «верхом цинизма и преступлением против человечности».

Позже работу сайта удалось восстановить.

Список погибших при ударе ВСУ в Хорлах 1) Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 года рождения;

2) Пищик Людмила Станиславовна, 1959 года рождения;

3) Темежникова Ольга Олеговна, 1995 года рождения;

4) Островская Анна Алексеевна, 1999 года рождения;

5) Боган Сергей Владимирович, 1970 года рождения;

6) Волошко Михаил Викторович, 1983 года рождения;

7) Клим Дарья Сергеевна, 2008 года рождения;

8) Сабитова Анастасия Дмитриевна, 2001 года рождения;

9) Буганова Оксана Леонидовна, 1969 года рождения. Личность всех погибших установят только после проведения специальной генетической экспертизы.

Тактика «стратегического молчания»

Тем временем Москва потребовала от управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) как можно скорее публично осудить «чудовищный теракт киевского режима» в Хорлах, сообщил постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.

«Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях», — цитирует его РИА Новости.

Россия решительно осуждает очередное «безумное злодеяние [президента Украины Владимира] Зеленского и его клики», которые намерены любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать попытки мирного урегулирования, добавил Гатилов.

«Тактику «стратегического молчания», когда можно годами не видеть теракты Банковой, Запад не отменял», — заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Если атаку ВСУ на Хорлы никто, кроме России, не признает военным преступлением, то Киев не понесет никакого наказания, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов. В беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что сегодня резолюции ООН не работают, так как носят рекомендательный характер. В связи с этим Евросоюз, поддерживающий Зеленского, никогда не признает теракт в Херсонской области военным преступлением. Такое признание означало бы, что Европа покрывает военного преступника, заметил Глазунов.

«Мировое сообщество не признает это как преступление.

И России остается только добиваться того, чтобы атаку на Хорлы признали терактом во всех организациях», — добавил эксперт.