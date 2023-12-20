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«Революции не происходит»: кадры беспорядков в Белграде

Вучич о беспорядках в Белграде: никакой революции не происходит

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вышли на акцию протеста вечером 24 декабря и окружили здание городского собрания (администрации) Белграда. Протестующие снесли в нем дверь, разбили окно и стали бросать в него камни и пивные банки, а также попытались прорваться внутрь. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

Президент страны Александар Вучич выступил с срочным обращением к нации.

«Я хочу сказать вам, не волнуйтесь, граждане. Сцены драматичны, мы не привыкли, что кто-то разрушает наш дом и разбивает окна. Не волнуйтесь, потому что никакой революции не происходит, и мы стараемся не навредить кому-либо из случайных демонстрантов мирной реакцией», — сказал он.

По его словам, на акцию протеста собрались 2490 человек.

Протесты в сербской столице продолжаются уже неделю, с момента объявления результатов парламентских выборов. Митингующие требуют отмены результатов голосования, победу в котором с 46,7% голосов одержала коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться».

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