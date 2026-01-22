В России вводятся новые программы для автошкол

С 1 марта увеличивается число практических занятий в автошколах, а также вводятся дополнительные требования к дистанционному обучению будущих водителей. Об этом сообщает газета «Известия».

Как отмечается, с 1 марта вступает в силу приказ Минпросвещения, который вносит изменения в «Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Согласно новым положениям, число программ сокращается с 62 до 47, при этом часть из них будет преобразована в программы переподготовки. Это касается ситуации, когда гражданин, уже обладающий водительским удостоверением, планирует получить новые категории. В текущий период для этого требуется пройти полный курс обучения, включая повторное прослушивание лекций по ПДД.

Также по новому указу будущие водители получат возможность проходить занятия по вождению на автопредприятиях. Кроме того, изменения затронут дистанционное обучение в автошколах. Такая форма обучения станет доступна только тем автошколам, которые соответствуют определенным требованиям к оборудованию, на котором проводятся занятия.

Что касается практических занятий, то их количество увеличится. Например, для категории B (легковые автомобили) часы практики увеличиваются с 56 до 58 при обучении на моделях с механической трансмиссией и с 54 до 56 — при обучении на автомобилях с автоматической коробкой передач.

