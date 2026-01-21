«Подготовьтесь к ЧС, сделайте запасы». Как в Гренландии и Дании отреагировали на план Трампа?

Расмуссен: Дания не будет вступать в переговоры с Трампом о продаже Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать в переговоры с президентом США Дональдом Трампом о продаже Гренландии. По словам дипломата, датчане категорически отвергают передачу острова Вашингтону. Глава Белого дома порекомендовал датскому политику сказать ему об этом лично. Тем временем жителей Гренландии начали готовить к возможному вторжению США, а в местных магазинах выросли продажи снаряжения для выживания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отклонил предложение президента США Дональда Трампа о переговорах по приобретению Гренландии — автономной датской территории, пишет агентство Bloomberg.

«Мы не будем вступать в переговоры, отказываясь от основополагающих принципов. Мы никогда этого не сделаем», — отметил Расмуссен.

«Само собой разумеется», что датчане категорически отвергают передачу Гренландии Соединенным Штатам , подчеркнул министр.

Расмуссен обратил внимание, что «амбиции президента [США] остаются неизменными». При этом он счел позитивными слова главы Белого дома о том, что он не будет силой захватывать Гренландию, пишет The Guardian.

«Само по себе заявление об отказе от применения военной силы является позитивным моментом, но это не решает проблему. Проблема по-прежнему существует », — сказал Расмуссен.

Трамп в ответ заявил, что датским властям нужно уведомить его напрямую, если они действительно отказываются вести переговоры по Гренландии. По словам главы Белого дома, он не любит, когда ему передают информацию «через вторые руки».

« Если он [Расмуссен] хочет сказать мне это, то скажет мне это в лицо », — сказал американский президент, отвечая на вопрос журналиста об отказе главы датского внешнеполитического ведомства обсуждать тему перехода Гренландии к США.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил о планах незамедлительно начать переговоры о покупке Гренландии и пообещал не применять силу, чтобы получить остров. По словам главы Белого дома, Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности и развертывания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

«Будет война»

Представитель датской Партии единства Пелле Драгстед считает, что Копенгагену не стоит доверять словам Трампа о том, что Вашингтон не будет применять силу, чтобы завладеть Гренландией.

«Я не думаю, что нам следует слишком доверять этому. Он [Трамп] легко может сказать обратное через несколько часов », — сказал политик в интервью телеканалу TV2.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен считает, что жители и власти острова должны подготовиться к возможному вторжению, несмотря на то, что это «маловероятно». Накануне он анонсировал создание рабочей группы из представителей местной власти, которая поможет жителям острова «подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни».

«Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям, но давайте подчеркнем: Гренландия является частью НАТО, и если произойдет эскалация, это будет иметь последствия и для остального мира», — цитирует его NST.

Депутат парламента Дании Расумус Ярлов в интервью телеканалу CNN согласился с тем, что в случае вторжения США в Гренландию начнется война.

«Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война», — сказал он.

При этом Дания отдает себе отчет, что Соединенные Штаты имеют военное преимущество, добавил Ярлов.

«Готовьтесь к пяти дням»

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг на фоне попыток США завладеть островом призвал местных жителей сделать запасы провизии минимум на пять дней.

« Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней <...> Чем больше людей смогут содержать себя и помогать другим, тем сильнее будет наше общество», — цитирует его TV 2 Nyheder.

Борг напомнил о наличии специальной брошюры «Готовы к кризисам — готовьтесь к пяти дням», которая содержит план действий в чрезвычайной ситуации. В ней рекомендуется сделать запасы еды, воды и медикаментов, обеспечить водой домашних животных, проверить наличие охотничьих ружей, запастись боеприпасами и рыболовным снаряжением. Также власти призвали жителей острова обзавестись радиоприемниками, которые работают на солнечных батареях.

В Гренландии уже выросли продажи снаряжения для выживания, передает CNN. В частности, в столице автономии — городе Нуук — наиболее востребованными товарами оказались походные плиты, сушеные продукты с длительным сроком хранения, а также сублимированные блюда.