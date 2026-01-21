Мурашко заявил о включении сервисов мониторинга глюкозы в «белый список» интернета

Сервисы, обеспечивающие передачу данных об уровне глюкозы в крови через системы непрерывного мониторинга, будут включены в «белый список» интернета, что позволит им функционировать при ограничениях связи. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Также в ходе прямой линии [с Путиным] прозвучал вопрос по включению интернет-сервисов мониторинга глюкозы в «белые списки», передачу данных с приборов в случае ограничения связи. Хочу отметить, что Минцифры проработало этот вопрос и он будет реализован, по их данным, в первом квартале 2026 года», — сказал Мурашко.

В декабре журналистка телеканала ГТРК «Белгород» Анна Рудченко в ходе прямой линии обратилась к Путину. Она рассказала, что ограничения мобильного интернета в ходе объявления беспилотной опасности в регионе создают проблемы родителям, у которых дети болеют диабетом — приложения для отслеживания уровня глюкозы не работают. Рудченко попросила президента включить в «белые списки» Минцифры нужные программы. Путин заявил, что россиянам нужно пользоваться отечественными решениями, а разработчикам приложений — перевести сервисы на территорию РФ.

Позже первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил, что белгородские власти сформировали и направили в Минцифры предложения, которые касаются передачи данных непосредственно от системы непрерывного мониторинга глюкозы на смартфоны через специальные сервисы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила включить приложения банков и маркетплейсы в «белый список».