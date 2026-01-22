Размер шрифта
Резервный борт Uzbekistan Airways вернется в Ташкент

UA: резервный борт из Ташкента не сможет доставить пассажиров во Владивосток
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Резервный борт Uzbekistan Airways (UA), вылетевший из Ташкента в Красноярск, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего рейса во Владивосток, вернется обратно в столицу Узбекистана из-за требований авиабезопасности в России. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

«В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации и Федеральными авиационными правилами, выполнение рейса по первоначальному маршруту оказалось невозможным», — говорится в публикации.

В авиакомпании рассказали, что в связи с этим перевозка пассажиров будет выполнена по измененному графику.

В Uzbekistan Airways добавили, что на период ожидания вылета пассажиры были размещены в гостинице, им предоставили необходимое обслуживание.

Накануне сообщалось, что самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске.

Самолет выполнял маршрут Ташкент — Владивосток. Судно вынуждено село в аэропорту Красноярска по техническим причинам в 14:46 по местному времени (10:46 мск).

На борту самолета находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало.

Ранее Самолет из Египта совершил аварийную посадку в московском аэропорту.

