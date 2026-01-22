Генсек НАТО не ответил на вопрос о принадлежности Гренландии

Рютте уклонился от ответа на вопрос о дальнейшей принадлежности Гренландии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о дальнейшей принадлежности Гренландии Дании по будущим договоренностям с Соединенными Штатами. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Рютте, вопрос о дальнейшей принадлежности острова не поднимался в последнем его разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Генсек НАТО подчеркнул, что обсуждалась защита большого Арктического региона.

22 января Трамп сообщил о достижении договоренности по Гренландии с генеральным секретарем НАТО.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что России не касается ситуация вокруг Гренландии.

5 января президент Трамп сообщил, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

Ранее в Германии порекомендовали Дании продать Гренландию за $1 трлн.