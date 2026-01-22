Конгрессвумен США уверена, что Трамп урегулирует украинский кризис

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна не сомневается в способности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа урегулировать украинский кризис. Об этом она заявила РИА Новости в ответ на вопрос о ее оценке мирных переговоров.

«Вы наверное недавно видели, как президент Трамп сказал, что (президент Украины Владимир. — прим. ред.) Зеленский ответственен за то, почему это (соглашение по урегулированию конфликта на Украине. — прим. ред.) еще не достигнуто. Но я знаю, что никогда не поставлю против президента (США. — прим. ред.), поскольку он так преуспел в этих мирных переговорах», — сообщила Луна.

До этого Луна прокомментировала в соцсети X приглашение президента России Владимира Путина в «Совет мира». Она подчеркнула, что наследием Трампа будет мир.

16 января президент США объявил о создании «Совета мира». При этом газета Financial Times отмечает, что приглашение Путина свидетельствует о желании Трампа сохранить хорошие отношения с российским лидером, несмотря на уточнение, что Москва придерживается жесткой позиции относительно мирного плана Вашингтона по Украине.

Ранее Трамп подтвердил приглашение Путина в «Совет мира» по Газе.