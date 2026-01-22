Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Конгрессвумен США уверена, что Трамп урегулирует украинский кризис

Конгрессвумен Луна: Трамп урегулирует украинский кризис
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна не сомневается в способности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа урегулировать украинский кризис. Об этом она заявила РИА Новости в ответ на вопрос о ее оценке мирных переговоров.

«Вы наверное недавно видели, как президент Трамп сказал, что (президент Украины Владимир. — прим. ред.) Зеленский ответственен за то, почему это (соглашение по урегулированию конфликта на Украине. — прим. ред.) еще не достигнуто. Но я знаю, что никогда не поставлю против президента (США. — прим. ред.), поскольку он так преуспел в этих мирных переговорах», — сообщила Луна.

До этого Луна прокомментировала в соцсети X приглашение президента России Владимира Путина в «Совет мира». Она подчеркнула, что наследием Трампа будет мир.

16 января президент США объявил о создании «Совета мира». При этом газета Financial Times отмечает, что приглашение Путина свидетельствует о желании Трампа сохранить хорошие отношения с российским лидером, несмотря на уточнение, что Москва придерживается жесткой позиции относительно мирного плана Вашингтона по Украине.

Ранее Трамп подтвердил приглашение Путина в «Совет мира» по Газе.
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+