Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

В Волгограде прогремела серия взрывов

В небе над пригородом Волгограда прозвучали взрывы
Пресс-служба Парка культуры и отдыха Волгограда

В пригороде Волгограда произошло несколько взрывов. Об сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам горожан, в восточной и северной частях Волгограда были слышны от трех до пяти взрывов. Жители расположенного в 20 км от областного центра города Волжский рассказали о раздающихся «громких и гулких» звуках.

Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна. На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

19 января стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар тремя беспилотными летательными аппаратами школу в Запорожской области. В момент атаки в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

Ранее военный эксперт прокомментировал атаки ВСУ на южные регионы России.
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+