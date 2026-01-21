Размер шрифта
ВСУ атаковали портовые терминалы в Краснодарском крае

Губернатор Кондратьев: ВСУ ударили по портовым терминалам в поселке Волна
Efrem Lukatsky/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Сейчас на территории терминалов — пожар, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России», — написал глава региона.

Кондратьев добавил, что в результате удара два сотрудника предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще несколько человек пострадали, отметил губернатор.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и Республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили ЛЭП.

