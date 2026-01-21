«Тряхнуло дома». В Белгороде образовалась воронка из-за неизвестного боеприпаса

В Белгороде упал неустановленный боеприпас, который оставил воронку рядом с проезжей частью. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники Минобороны, а власти организовали эвакуацию жителей близлежащих домов. Полицейские и инспекторы Госавтоинспекции оцепили потенциально опасную зону и перекрыли движение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Белгороде на улице Губина образовалась воронка от боеприпаса, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ЧП в Белгороде. Жертв и пострадавших нет. На улице Губкина обнаружена воронка от боеприпаса», — отметил он в своем Telegram-канале.

На сделанной очевидцем видеозаписи видно, что воронка образовалась рядом с заснеженной проезжей частью , в нескольких метрах от нее припаркован автомобиль. Также запечатлен металлический корпус боеприпаса внутри воронки.

На месте происшествия работают все экстренные службы и взрывотехники министерства обороны России, рассказал глава региона. Оперативные и городские службы проводят поквартирный обход, чтобы организовать вывоз жителей близлежащих домов в безопасное место, добавил Гладков.

Мэр города Валентин Демидов уточнил, что главы управ Белгорода предлагают всем, кому это необходимо, переместиться в подготовленный пункт временного размещения (ПВР). Там организовали горячее питание и создали все необходимые условия для удобства людей, подчеркнул Демидов.

« На месте дежурит три автобуса. Один из них уже заполнился жителями и направился в ПВР. Особое внимание — маломобильным гражданам. Для тех, кому сложно передвигаться, мы организуем индивидуальную доставку до пункта размещения», — отметил он.

Также на месте происшествия организовали работу оперативного информационного штаба.

Движение транспорта на улице Губкина — от Спортивной до Буденого — временно ограничили: полицейские и инспекторы Госавтоинспекции оцепили потенциально опасную зону и перекрыли движение . Водителей призвали искать пути объезда, а местных жителей — выполнять рекомендации представителей управ и МЧС.

«Сейчас нам важно дождаться окончания работы взрывотехников министерства обороны. Мы должны быть на 100% уверены, что жизни и здоровью людей ничто не угрожает. Как только получим официальную команду от оперативных служб о полной безопасности, мы доставим всех людей из ПВР обратно по домам и откроем проезд по улице Губкина», — добавил Демидов.

По информации Telegram-канала «Типичный Белгород», эвакуация также затронула людей, которые находились на автобусных остановках, тротуарах и в торговом центре «Омега», расположенном на другой стороне улицы.

Какой конкретно боеприпас оставил воронку, не сообщается. Ракетная или беспилотная опасность в Белгороде и Белгородском районе не объявлялась, следует из уведомлений регионального управления МЧС России и оперативного штаба.

Почувствовали «вибрации»

Изначально белгородские СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что на улице Губкина упал «неустановленный объект». По информации новостного портала Bel.ru, местные жители почувствовали «вибрации» в районе 18:00 мск.

«Неразорвавшийся снаряд нашли на Харьковской горе (крупный спальный район на юге Белгорода. — «Газета.Ru») <…> После этого автомобильное движение от улицы Спортивной до улицы Буденого перекрыли, а в сети появились кадры с неким упавшим на землю объектом», — говорится в публикации.